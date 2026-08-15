英偉達據報削對OpenAI數據中心擔保　從2500億美元降至不足1200億

美媒《華爾街日報》8月14日引述消息人士稱，英偉達（Nvidia，又譯輝達）和OpenAI即將就美國俄亥俄州大型數據中心園區的融資安排達成協議，但雙方調整了交易架構，前者提供的財務擔保金額從2500億美元（約1.9萬億港元）降至不足1200億美元。雙方最快可能於本週末簽署協議。



日本軟銀集團（SoftBank）旗下子公司SB Energy負責開發該10GW（gigawatts）數據中心基地，如果建成將是迄今為止的最大數據中心計劃。

圖為2023年2月3日路透社拍攝的設計圖片，其中可見OpenAI標誌。（Reuters）

兩名消息人士透露，OpenAI仍持續在與SB Energy磋商，預計未來幾天內簽署租用整個10GW數據中心計劃的具約束力租約。

消息人士透露，英偉達與OpenAI目前討論的方案是，前者將為第一階段、用電容量約5GW的部份提供財務擔保，之後再決定是否以及如何為剩餘部份提供融資。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

英偉達提供的擔保有助於軟銀借入更多資金，以支持該項目的建設。然而，消息人士表示，前者最終縮減財務擔保，是為了消除投資者對公司承擔過多風險的疑慮。《華爾街日報》上月首報道有關擔保計畫後，英偉達的股價下跌了5% 。