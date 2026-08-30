津巴布韋車禍致27死　小巴起火燒剩車架｜有片

津巴布韋一輛載有教會成員的小巴與一輛貨車迎頭相撞，造成27人死亡。



據美聯社（AP）8月29日報道，警方發言人稱事發於周五晚間，車上是一名以穿白袍聞名的非洲本土基督教派別成員，正前往出席聚會。貨車在超越另一輛車時，與小巴在首都哈拉雷（Harare）以南132公里的奇夫胡（Chivhu）鎮附近公路相撞，23人當場死亡，其餘傷者送院後不治；小巴相撞後起火，燒剩車架。

津巴布韋車禍頻生，擠迫巴士、小巴及未受規管轎車的士肇事常見，常被歸咎於危險駕駛及路面狀況欠佳。當局指該國是全球道路安全紀錄最差的國家之一，94%車禍源於人為失誤。

據聯合國非洲經濟委員會（United Nations Economic Commission for Africa）資料，非洲每年約30萬人死於車禍，約佔全球四分之一，是全球車禍死亡率最高的洲。非洲人口達15億，卻僅佔全球車輛總數約3%。