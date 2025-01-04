津巴布韋7歲男童誤闖獅子保護區　野外求生5天奇蹟獲救

英媒1月3日報道，津巴布韋男童Tinotenda Pudu最近在當地的野生動物保護區Matusadona Game Park受困，該園區內有40隻獅子居住，甚至曾是非洲地區獅子密度最高的區域之一。然而，男童依靠出色的野外求生技能，獨自生存5天並最終獲救。



英國廣播公司（BBC）3日報道，津巴布韋議員Mutsa Murombedzi於1日在社交媒體X上表示，8歲的Tinotenda Pudu此前在當地社區迷路，其後更誤闖入離家23公里遠的馬圖薩多納野生動物保護區（Matusadona Game Park）。

該保護區面積超過1,470平方公里，園內棲息着斑馬、大象、河馬、獅子和羚羊等野生動物。

議員提到，男童在這5天中處於極危險的環境，他周圍是滿布野生獅子、大象，晚上甚至只能在岩石上睡覺。

雖然野外環境險惡，然而男童卻靠野外知識和生存技能存活下來。他在這5天中，依靠吃野果維生，又懂用一根木棍在乾涸的河床上挖井以獲得飲用水。

男童在保護區的第5天，聽到園區管理員的汽車聲後，隨即連忙朝該方向跑去，卻與車輛擦肩而過。幸好管理員返回檢查，在地上發現男童的腳印，並最終找到他。

2024年1月3日，英媒報道指，津巴布韋男童Tinotenda Pudu最近在當地的野生動物保護區Matusadona Game Park受困，但他依靠出色的野外求生技能，獨自生存5天並最終獲救。圖為Tinotenda Pudu的照片。（X@mutsamu）

津巴布韋公園和野生動物管理局其後向BBC證實事件，但表示男童實際上是7歲而非8歲，且他是離家49公里遠而非23公里遠。