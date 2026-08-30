內塔尼亞胡之子在美遭安全威脅　以安全局緊急接返以色列

以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）證實，因以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之子亞伊爾·內塔尼亞胡（Yair Netanyahu）面臨生命威脅，該局已緊急將他從美國邁阿密送返以色列。



據《以色列時報》（Times of Israel）8月29日報道，辛貝特向第12頻道（Channel 12）表示，亞伊爾·內塔尼亞胡面臨重大威脅，經評估後與安全團隊決定緊急將他撤離並送返以色列，但未具體說明威脅內容。

資料圖片：內塔尼亞胡與其子亞伊爾·內塔尼亞胡。（X@bassem_youssef9）

此前有報道指，亞伊爾·內塔尼亞胡於2025年12月在美國佛羅里達州居住期間，成為伊朗暗殺陰謀的目標。內塔尼亞胡受訪時向第14頻道（Channel 14）表示，伊朗以他其中一名兒子為目標，並試圖殺害對方。

為執行這次行動，辛貝特從當時身在紐約的以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）身邊抽調部分特工前往邁阿密。