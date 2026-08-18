庫什納晤內塔尼亞胡4小時　消息稱就加沙發展方向達共識

為推進加沙和平計劃，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）8月17日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會談約4小時。路透社引述「和平委員會」（Board of Peace）的消息人士稱，以方與「和平委員會」就加沙未來發展方向達共識，以軍將留在加沙直至哈馬斯完成解除武裝，並保留打擊權利以阻止哈馬斯嘗試重新武裝。



圖為2019年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪耶路撒冷，與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。（Anadolu Agency via Getty Images）

內塔尼亞胡重申撤軍條件 哈馬斯須完全解除武裝

庫什納繼前一天與哈馬斯領袖會面後，17日於以色列與內塔尼亞胡會面，「和平委員會」（ Board of Peace ）負責加沙事務的高級特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）也有出席。

路透社報道，內塔尼亞胡立場強硬，重申只有在哈馬斯解除武裝後，以軍才會撤出加沙。以軍不會從去年10月停火協議劃定的分界線撤出，並將繼續按需要對加沙進行打擊。庫什納則敦促對方，不要為和平路線圖製造障礙。

2026年8月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪耶路撒冷期間，亦曾與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）會面。 （Anadolu via Getty Images）

以方稱會談有建設性 將與和平委員會設兩工作組

不過，內塔尼亞胡的辦公室發聲明形容，會談「深入且富有建設性」， 稱與和平委員會同意成立兩個工作組，一個負責解除哈馬斯武裝，雙方認為須在加沙任何重建前盡快完成；另一個工作組將重點關注加沙的衛生、水源清潔等問題。

路透社引述以色列官員稱，會上並同意在哈馬斯完全解除武裝之前，加沙不會進行任何重建。

2026年1月14日， 流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（Reuters）

以媒：會上准以色列「暫時」繼續定點打擊加沙

以色列《國土報》（Haaretz）報道，會上允許以色列「暫時」繼續對加沙實施定點打擊。但在同日稍早時間，特朗普稱以色列應暫停攻擊，其言論並獲得哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示歡迎，稱顯示特朗普正履行推動停火的承諾。

庫什納16日與哈馬斯政治局主席哈亞（Khalil al-Hayya）會談。庫什納當時重申，哈馬斯在解除武裝問題上沒有談判餘地，但如果他們拿出實際行動，美國將盡力確保以色列也採取相應步驟。