西藏泥石流｜遊客拍下洪災源頭　冰川崩塌如炸開蘑菇雲｜有片

導遊Ziha Yitie周三（8月26日）上午帶著一群健行客登上西藏一處觀景台，遠眺尼泊爾境內的藏布日峰與冰川，10時50分在中尼邊境觀景台拍下西藏冰川崩塌瞬間，畫面曝光引發討論。



中尼邊境洪災的源頭畫面近日曝光。美國《紐約時報》取得一群在西藏健行的遊客意外拍下冰川崩塌瞬間的影像，可見巨大冰塊與岩石從山體傾瀉而下，揚起的塵霧宛如「巨型蘑菇雲」。26歲導遊Ziha Yitie表示，周三上午他帶著一群健行客登上西藏一處觀景台，遠眺尼泊爾境內的藏布日峰與冰川。當天早晨一度雲霧瀰漫，直到霧氣散去，壯觀雪峰才露出全貌，眾人紛紛拿出相機拍攝。

冰川崩塌瞬間影像曝光。（X@sustainme_in）

巨大冰塊與岩石從山體傾瀉而下：

就在錄影過程中，山谷突然傳來一連串低沉轟鳴。大家起初以為只是打雷，沒想到上午10時50分過後，一聲巨響突然震徹山谷。Ziha Yitie直言：

聽起來就像炸藥在山裏爆炸。

隨後巨大的雪崩聲持續數分鐘，健行客拍下的前後對比畫面顯示，大量冰川與岩石從陡峭山壁崩落，直墜下方山谷。崩塌揚起的塵土迅速遮蔽視線，Ziha Yitie形容，眼前景象「幾乎就像一朵巨大的蘑菇雲」。

雪崩發生後數分鐘，山壁上仍不斷有較小冰塊持續掉落。當時目睹過程的健行客們並不知道，眼前這場西藏冰川崩塌之後，將在下游引發毀滅性中尼邊境洪災。直到一行人下山，看見道路遭阻斷，又陸續從新聞得知災情，才意識到自己親眼目擊的正是一場重大災難的開端。這影像紀錄也是目前最清楚呈現冰川與岩石大規模崩落情況的現場畫面之一。

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