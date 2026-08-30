西藏泥石流｜尼泊爾增至734人亡　官員： 整場災害過程約7分鐘

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，央視30日報道，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤，包括來自23個國家、共261名外國人。



尼泊爾當局30日表示，當地至少734人死亡、2426人失蹤，連同中國公布的最新數字，意味兩國合共近3000人失蹤，當中至少有540名外國公民，許多人來自印度。

尼泊爾2026年8月26日發生泥石流，重創當地（Reuters）

中方官員：整個過程長約7分鐘 災害與氣候變化有關

西藏政府指，中國科學院成都山地所冰凍圈應急減災團隊通過分析遙感監測數據和現場回傳資料，再加上實地勘探後，稱這場災害源於尼泊爾境內藍塘里壤峰南坡一條冰川在26日早上10時於海拔約5200米處斷裂發生冰岩崩，高位快速墜落至4000米左右，沖刷山體形成巨型泥石流，高速衝擊約22公里後直達海拔1800米左右的吉隆口岸，導致該區域約0.7平方公里、27處建築及相應附屬設施被夷為平地。而根據監測數據顯示，冰岩崩從發生到泥石流衝擊吉隆口岸，整個過程只有約六至七分鐘。

當局認為，這次災害是氣候變暖長期作用下冰川失穩所致，災害暴發突然、洪峰流量大、運動速度快、破壞性強和影響範圍廣，亦是青藏高原及周邊地區冰凍圈災害呈現的全新顯著特徵。

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尼泊爾財長Swarnim Wagle稱，初步估計需要40億至50億美元（312億至390億港元）重建，認為金額會少於2015年大地震後的重建金額90億美元（約702億港元）。

這次泥石流對尼泊爾經濟造成重大打擊，損毀的電力項目佔全國發電量12%以上。