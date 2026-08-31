穆傑塔巴籲地區國家團結 對抗真正敵人美國及以色列
撰文：蕭通
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伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）8月30日發文，敦促穆斯林國家，特別是海灣國家團結一致，共同對抗他所指的「真正的敵人」—— 美國和以色列，又指穆斯林之間的分裂正中其敵人的下懷。他呼籲伊斯蘭國家的統治者，認清真正的敵人，亦即美國和以色列，敦促了解他們的計劃並予以反擊。
穆傑塔巴透過Telegram發文，時值伊斯蘭團結週（Islamic Unity Week）以慶祝先知穆罕默德（Prophet Muhammad）誕辰。他呼籲穆斯林團結一致，在各領域合作及共同防禦。他又稱，任何「有意或無意」製造穆斯林分裂的人，都是為敵人提供助力。
他又質疑，如果海灣地區的人民和政府團結在伊斯蘭的旗幟下，那些「沒有身份的流氓」是否還敢覬覦他們的土地和財產。如果穆斯林團結一致，巴勒斯坦人是否還會如此無助。
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