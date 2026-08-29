特朗普對伊戰爭燒錢　傳挪用軍人薪水打仗

英媒8月27日引述消息指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對伊朗的戰爭已令美國海軍陷入嚴重財政危機，海軍被迫從軍人薪資帳戶及其他來源調撥資金，以支付作戰開支，有官員形容「豬仔錢罌已破」。



《衛報》引述一份五角大樓備忘錄指，海軍因「挪用」薪資帳戶資助作戰行動，導致相關帳戶出現「短缺」。

知情海軍官員表示：「薪資的錢被搶去支付海外應急行動，再用未動用的錢回填，好讓我們有足夠錢出糧。」

海軍2026年度預算近3,000億美元，分為人事、造艦、武器採購及日常運維等不同撥款，法律嚴格限制各項資金調撥。

海軍官員及承包商透露，因現金緊絀，部份岸上設施的非緊急維修已暫緩。前海軍軍官厄爾曼（Harlan Ullman）直言：「豬仔錢罌已經破了。」

報道又指，海軍發言人否認運維資金枯竭，強調海軍正積極管理資源，確保準時支薪，但分析認為，五角大樓為免政治上進一步打擊這場愈來愈不受歡迎的戰爭，刻意低調處理財政危機。

2026年8月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下空軍一號後，向支持者示意。（Reuters）

特朗普政府曾向國會尋求670億美元緊急撥款，但由於對伊戰爭未獲國會授權，撥款獲批機會渺茫。

共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）7月在聽證會上表示，部分軍種正面臨「短期償付能力挑戰」。

海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）5月已警告，2026財年預算沒有為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）預留經費，可能在7月被迫調整演習及日常行動。