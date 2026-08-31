特朗普不滿遭NBC記者形容支持候選人好壞參半　揚言向FCC舉報

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅要讓美國媒體監管機構「懲罰」國家廣播公司（NBC）知名主持人韋爾克（Kristen Welker）。她指特朗普為共和黨內初選候選人背書的結果「好壞參半」，特朗普對此表示強烈反對，並堅稱自己支持的候選人勝率高達98%至100%。



綜合路透社和法媒報道，特朗普周日（8月30日）在自家社媒平台Truth Social貼文說，韋爾克是一個不受歡迎的主持人。

曾多次訪問特朗普的韋爾克，是NBC招牌新聞節目《與媒體見面》（Meet the Press）的主持人。

韋爾克周日較早時接受NBC附屬電視台採訪時表示，特朗普將對11月中期選舉產生舉足輕重的影響。

美國總統特朗普6月初接受NBC《Ｍeet the Press》節目專訪期間，與主持人韋爾克（ Kristen Welker )激辯，特朗普突然憤而離席。

她說，特朗普為共和黨初選候選人背書的結果好壞參半，但她也指出，特朗普最近力挺的參議員候選人諾頓（Darline Graham Nordone，已故參議員格雷厄姆胞妹）在初選中勝出。

2026年7月13日，美國已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的妹妹諾頓（Darline Graham Nordone）獲命接替其職位，完成他剩餘的參議院任期至2027年1月。（Getty）

特朗普在Truth Social寫道：「由於這種故意歪曲事實的報道，她將被舉報至聯邦通信委員會（FCC），以接受譴責或懲罰。」

「不幸的是，她不是唯一一個。極左媒體正竭盡全力地騷擾、貶低、誹謗與『特朗普』有關的一切。」

美國聯邦通信委員會負責分配和監管廣播電視頻率的許可證。

圖為2019年5月3日，特朗普在白宮駁斥NBC記者韋爾克（Kristen Welker）的提問。（Reuters）

韋爾克是一位屢獲殊榮的記者，她主持2020年特朗普與拜登（Joe Biden）的總統選舉辯論後，贏得兩黨的廣泛讚譽。拜登在2020年總統選舉中獲勝。

NBC一名要求不具名的發言人30日告訴法媒，韋爾克是業內最優秀的記者之一，「我們堅定地支持她」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

