特朗普：將用委內瑞拉石油補充美國戰略儲備

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於8月30日表示， 根據委內瑞拉近期與美國達成協議，該國所生產的石油，將用於補充美國的戰略石油儲備。路透社報道，近年來，因應全球供應受限和油價高企，美國戰略石油儲備已大幅下降。



2026年8月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下空軍一號後，向支持者示意。（Reuters）

路透社報道，特朗普在社交媒體上發文稱，補充國家石油儲備的進程即將啟動，並將委內瑞拉石油描述為「委內瑞拉贈予美國人民的禮物」。不過，目前尚不清楚根據委內瑞拉的石油協議，美國戰略石油儲備能夠以多快速度獲得補充。

特朗普28日公布，美國已與委內瑞拉達成一項全球歷來最大規模的石油協議，讓美國取得委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。他表示，該項協議旨在重振委內瑞拉遭受重創的石油產業，但要大幅提高產量，還需要大量的投資和基礎建設。

路透社指出，截至8月21日，美國原油儲備約為2.9億桶，接近44年來的最低水平。此前，為因應全球供應中斷，包括俄羅斯入侵烏克蘭和伊朗衝突，美國在拜登（Joe Biden）和特朗普兩屆政府時期，都削減了原油庫存。