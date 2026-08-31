濟州再傳失蹤者死亡案　20多歲軍人帶釣具出門　翌日發現陳屍海岸

韓國濟州島再度傳出有失蹤者死亡的事件，一名20多歲軍人在8月28日被家屬通報失蹤，警方隨即展開搜索，並在翌日於西歸浦海岸尋獲其遺體。隨着近日濟州島失蹤案件引發社會高度關注，針對當地安全問題的疑慮再次引起不少民眾擔憂。



綜合韓媒報道，濟州西歸浦海洋警察署表示，上周六下午約3時45分，警方在西歸浦市下猊洞附近海岸發現失蹤男子的遺體，隨後將遺體打撈上岸。根據死者的外貌特徵，以及監視器畫面拍到的衣着進行比對後，確認死者就是失蹤男子。警方指出，男子被尋獲時身穿救生衣，推測遺體可能受到強勁海浪影響，被沖至岸邊。

失蹤男子隸屬韓國海軍、正在濟州服役的初階幹部，其家屬於上周五報案，表示與在濟州工作的兒子失去聯繫，當局隨即展開搜索。

根據警方獲得的監視器畫面，該名男子上周四上午在住所攜帶釣魚用具後駕車離開。當天下午約3點30分，其手機訊號在下猊浦口附近中斷，之後行蹤不明，而他的汽車之後也在下猊浦口附近被尋獲。

韓國濟州島張美蘭失蹤案引起轟動，警方8月24日在島上發現其遺體（Yonhap via REUTERS）

警方現正根據發現遺體時的現場情況，以及男子失蹤前後的行蹤等線索，進一步調查確切死因及事故發生經過。

受到近日張美蘭失蹤案事件影響，韓國網上近期瘋傳「濟州每年有1000名成年人失蹤」、「濟州已連續10年犯罪率高居全國第一，是犯罪之城」等謠言，網上甚至流傳一張標示近期失蹤死亡者所在位置的地圖；如今，當地再傳出有失蹤者死亡的事件，恐進一步加劇民眾的恐慌情緒。