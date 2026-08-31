特朗普發AI片威脅炸碎哈爾克島　稱伊朗擁有核武美歐或成下一目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月30日（周日）在自家平台Truth Social發佈一條簡短的帖子，並附上一段AI生成的影片，稱伊朗能源樞紐哈爾克島（Kharg Island）正在被炸成碎片，但沒有提供更多細節。特朗普同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時再次重申，伊朗不能擁有核武，否則中東基本上會不復存在、以色列將被摧毀，而美國或歐洲可能成為下一個目標。



路透社報道，特朗普在社交平台上寫道，「哈爾格島正在被炸成碎片！！！」而附帶的爆炸影片疑似使用AI軟件合成。但目前無任何證據顯示該島遭到攻擊，美國官方與伊朗媒體也未對此作出回應。

在2月28日美國和以色列發動戰爭之前，哈爾格島處理伊朗90%的石油出口。襲擊哈爾格島將嚴重擾亂伊朗的能源貿易，並給其經濟帶來巨大壓力。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周日表示為向伊朗施壓，新的二級制裁措施可能每週都會出台，最初的重點將放在銀行上。貝森特在接受採訪時表示，「我們首先從銀行入手，我們告訴銀行，持有伊朗資金並協助伊朗政權是不允許的。」

特朗普政府已連續數週加強對德黑蘭及其商業夥伴實施的經濟制裁，以此作為懲罰手段，並逐漸放棄軍事選項。貝森特周五對埃及銀行（Banque Misr）在阿聯酋的分行實施制裁，理由是這些機構涉嫌與伊朗有金融聯繫。