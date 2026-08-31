特朗普加強經濟施壓伊朗　中俄支持有限　上合組織面臨極限考驗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不斷加大對伊朗的經濟施壓規模，正考驗上海合作組織的能力極限。中俄領導人多年來不斷推動這個安全組織擴張，試圖以此抗衡美國力量。



據彭博社報道，上海合作組織峰會8月31日在吉爾吉斯開幕。自美國和以色列對伊朗開戰以來，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將首次與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同場。印度總理莫迪（Narendra Modi）也將出席峰會，與會者還包括中亞國家、巴基斯坦和白羅斯的領導人。

8月30日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，扎帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

中國全球化智庫理事長王輝耀分析：「每年釋放的信號都越來越清晰、越來越強烈，那就是一個新的安全集團正在形成。」他說，由美國主導的單極世界「已經不復存在」（is gone）。

不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）揚言，將發動「經濟諾曼底登陸日」行動，採取措施懲罰伊朗及其支持者。正值上海合作組織成立25周年之際，德黑蘭與特朗普的對抗，可能暴露這個組織無法協調一致採取行動的侷限。儘管上合組織近年來大幅擴員，但成員國之間的競爭，使這個組織基本未能將其地緣政治雄心轉化為在全球舞台上採取實際行動的機制。

這意味着，上合組織領導人在比什凱克峰會上，很可能只會向德黑蘭表達象徵性的聲援。

彭博社報道認為，習近平和普京都沒有表現出準備在軍事上支持伊朗的意願，經濟支持也相當有限。美國可能進一步實施制裁，則令這個試圖挑戰西方主導世界秩序的組織面臨更大壓力。

歐亞集團（Eurasia Group）中國及東北亞高級分析師Jeremy Chan說：

我們可以預期，中方將按照一貫的宣傳口徑，在言辭上譴責美國……但北京也可能不願讓外界注意到，上合組織在維護成員國安全方面並未發揮多少作用。

對習近平而言，上合組織峰會將開啟未來數週密集的外交行程。他還將在吉爾吉斯進行國事訪問，隨後前往埃及。預計他將在9月中旬參加由莫迪在新德里主持的金磚國家峰會，普京也計劃與會。之後，習近平將對美國進行國事訪問，並按計劃與特朗普舉行峰會。

中國外交部發言人林劍早前稱，習近平將在峰會上與各國領導人就「新形勢下深化上合組織各領域合作以及當前重大國際和地區問題」深入交換意見。

另一方面，預計習近平和普京將在上合組織峰會期間舉行會談。自俄烏戰爭爆發四年半以來，兩人已經會晤約10次。歐洲實施制裁後，俄羅斯在經濟上對北京的依賴顯著加深，這也幫助普京支撐俄羅斯的戰爭行動。

2025年8月31日，中國天津，中國國家主席習近平（右）出席上海合作組織（上合組織）峰會時歡迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）。（Reuters）

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克里姆林宮總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，普京星期一將與習近平會談，議題包括中俄「西伯利亞力量二號」天然氣管道項目，雙方將探討敲定相關協議的可能性。

這將是習近平和普京今年第二次會面。今年5月，特朗普結束訪華僅四天後，普京也到訪中國，被外界視為中俄在「習特會」後相互確認並鞏固戰略關係之舉。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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