中國法院下令凍結安世半導體部分在華資產　涉逾21億元人民幣

中國一家法院已凍結荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）及其設備業務部門持有的部分在華資產，涉及金額最高達21.4億元人民幣。



綜合路透社和《證券時報》報道，安世半導體的中國母公司聞泰科技周一（8月31日）晚在公告中說，公司於28日收到廣東省東莞市中級人民法院出具的「民事裁定書」，基於公司及裕成控股提出的財產保全申請，法院裁定查封、扣押、凍結被申請人安世有限公司、安泰可有限公司名下價值21.39億元的等額財產，裁定立即開始執行。

凍結措施涉及安世半導體持有的四家中國境內企業股權，包括位於無錫和上海的半導體業務，以及其設備業務部門在無錫全資擁有的一家公司。相關措施於8月20日至25日期間陸續生效，有效期至2029年8月。

這張攝於2025年11月7日的設計圖片中，可以看到一部手機上顯示着「安世半導體」（Nexperia）的英文名，其背後則是中國國旗。（Getty）

路透社稱，中國法院此次採取措施，為聞泰科技爭取重新取得安世半導體控制權增加了新的籌碼，但並未改變公司現有管理層，也未解決雙方圍繞控制權的根本爭議。

安世半導體回應稱，法院措施「不影響安世半導體的日常運營、管理或業務連續性」，並指出案件尚未進入實體審理階段。

這場爭端始於去年。當時，荷蘭政府以擔憂技術、資金和生產資產可能被轉移至海外為由，介入總部位於荷蘭的安世半導體事務。隨後，荷蘭一家企業法院暫停安世半導體行政總裁職務，並將與聞泰科技持股相關的投票權交由獨立機構管理。

圖為2025年11月3日，一部智能手機上出現聞泰科技的標誌，背景則是Nexperia標誌。（Getty Images）

中國其後對安世半導體在華業務實施出口管制，導致相關產品出貨受阻。經北京與海牙磋商後，中國同意恢復供應，荷蘭則暫停執行相關命令。

不過，聞泰科技至今仍未恢復失去的投票控制權，這場企業控制權爭議仍未解決。

聞泰科技今年5月起訴安世半導體及三名高管，指控被告實施聞泰所稱具有歧視性的荷蘭限制措施，並索賠80億元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

