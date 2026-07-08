荷蘭貿易大臣訪華冀為安世爭端翻新頁　中方促保持晶片供應穩定

荷蘭貿易大臣舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）7月7日表示，中國與荷蘭正「非常順利地」合作解決晶片商Nexperia（安世半導體）爭端。



舍爾茨瑪與中國商務部長王文濤會面後向路透社稱，雙方進行了坦率且前瞻的討論，「都想與充滿摩擦的上一段時期做個了斷」。

中國商務部的聲明中稱，中國希望荷蘭能夠幫助維護半導體供應鏈的穩定，並解決企業間的糾紛，願與荷方在先進製造業、技術創新及綠色轉型等領域加強合作。中國希望荷蘭為中國企業在荷蘭投資創造一個「公平、公正、可預測」的環境，同時歡迎荷蘭企業來華投資。

2025年11月3日，資料圖片顯示智能手機上出現聞泰科技的標誌，背景則是Nexperia標誌。（Getty）

Nexperia總部位於荷蘭，母公司為中國聞泰科技（600745.SS）。2025年底荷蘭當局以國安為由介入後，雙方陷入控制權與管治糾紛。Nexperia中國方在聞泰支持下於5月宣布脫離Nexperia歐洲方，並轉向中國本土晶圓供應商採購。舍爾茨瑪稱，持久和解仍需 Nexperia歐洲與中方實體自行达成协议。

另一荷蘭晶片設備商ASML正承受華盛頓壓力，美國國會擬推MATCH法案進一步限制對華出口深紫外（DUV）光刻機；ASML 否認其最先進的極紫外（EUV）機台流入中國。舍爾茨瑪強調，荷蘭半導體出口管制目標是防止敏感物料危及國安，「嚴格管制確保做到這點」。