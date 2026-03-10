走向獨立重要一步！　安世中國：12英寸晶圓技術實現量產

安世荷蘭與中國子公司的博弈仍在繼續。據英媒3月9日報道，荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的中國子公司當天表示，已開始生產自主晶片。報道稱，在與荷蘭總部持續僵持、導致汽車製造商供應鏈受干擾的背景下，此舉是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。



根據安世中國發布的聲明，該公司已開始生產多種與荷蘭安世原有產品類型相同的晶片，但採用的是12英寸晶圓製造，而荷蘭母公司目前在歐洲地區不具備12英寸晶圓製造能力。

聲明提到，其基於自主研發的「12英寸平台」創新實踐，安世中國已成功實現12英寸晶圓雙極分立器件的小批量量產，並且基於12英寸晶圓試驗的全新ESD保護器件也取得成功，可為傳輸線路提供優化保護，有效防護靜電放電（ESD）、浪湧電流及短路。適用於手機、可擕式電子設備等。

安世荷蘭總部拒絕就此發表評論。

2024年4月12日，荷蘭奈梅亨（Nijmegen）的安世半導體（Nexperia）標誌。（Reuters）

去年9月30日，荷蘭政府曾以擔憂公司將業務和智慧財產權轉移至中國為藉口強制接管安世半導體；隨後，為緩解與中方的緊張關係，荷蘭政府撤銷這項接管措施。

在荷蘭政府干預前，安世半導體的模式為在歐洲生產晶圓，再運往中國完成晶片封裝。干預後公司陷入分裂：位於東莞的中國子公司宣布獨立，歐洲方面則以未支付款項為由，停止向中國工廠供應晶圓。

荷蘭政府對中資企業一番強取豪奪，讓本就緊繃的全球半導體供應鏈再度拉響警報。

2026年1月14日，荷蘭尼美根（Nijimegen），晶片製造商安世半導體（Nexperia）總部前旗幟飄揚。該公司歐洲管理團隊及其中國母公司聞泰科技的律師在阿姆斯特丹法庭對薄公堂，法官們正在權衡是否下令對Nexperia歐洲高層提出的管理不善指控展開全面調查。（Reuters）

聞泰科技董事長楊沐早前在採訪中表示，荷蘭政府針對聞泰科技的司法行動，已實質性違反了2001年與中國簽署的投資保護協定，荷蘭政府與當地高管合謀想要驅趕合法股東聞泰科技的行為，屬於「有預謀、毫無正當性的干預」。

2月24日，聞泰科技在2026年第一次臨時股東會上回應股東諸多關切。

對於此前造成聞泰科技資本市場巨震的安世半導體控制權事件，楊沐稱，目前正在積極處置，其中安世半導體中國區業務發展較為穩健，國內客戶黏性較強，正與客戶進行緊密溝通。此外，其國內東莞工廠仍在優化產能，並且相關設備已經到位。

3月6日，安世中國再度發布客戶公告稱，近期安世荷蘭批量禁用安世中國員工辦公帳號，導致部分辦公系統無法使用，影響部分生產流程。

中國商務部新聞發言人7日就此答記者問時表示，在中荷雙方推動下，聞泰科技與安世荷蘭正就企業內部糾紛進行協商，但安世荷蘭此時批量禁用安世中國員工辦公帳號，挑起新的矛盾，給企業協商工作製造新的困難和障礙。

這張攝於2025年11月7日的設計圖片中，可以看到一部手機上顯示着「安世半導體」（Nexperia）的英文名，其背後則是中國國旗。（Getty）

發言人強調，中方始終秉持對全球半導體產供鏈的負責任態度。安世荷蘭此次所作所為，嚴重破壞企業正常生產經營，如再次引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

本文獲《觀察者網》授權轉載

