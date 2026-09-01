韓國濟州張美蘭失蹤案　瀆職警供稱嫌麻煩　故擅自結案

韓國濟州島女子張美蘭失蹤案，揭發當地警方瀆職醜聞。濟州警方9月1日公布調查報告，指涉事警員承認為了避免增加工作量而擅自結案。



韓國KBS電視台及《韓國時報》等傳媒報道，濟州警方的調查報告顯示，涉事警長A供稱，失蹤人士是普通成年人，如果沒有結案，自己的工作量就會增加，因此抱着嫌麻煩的心態擅自結案，同時訛稱已與女事主接觸，並從失蹤人口數據系統刪除對方的名字。

2026年8月25日，韓國濟州一名男警涉嫌在至少兩宗失蹤案中，向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主再逕自銷案。圖為涉事的男警疑犯（中）。（網絡圖片）

警長A亦涉及另一宗失蹤人口個案，事主為一名60多歲男子，對方在7月2日下落不明，惟該名警員以處理張美蘭案同一方式結案，最終警方在8月22日發現男事主的遺體。

涉事警長向調查人員承認向失蹤者家屬虛報已聯絡上事主，當局稱會將對方移交至檢察部門，並面對瀆職及偽造文件等罪名。

有警官認為，對涉事警長的荒唐處置方式感到難以置信，稱實際搜救工作由轄區分局負責，因此工作量不會因受理失蹤案件而增加。