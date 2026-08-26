韓國張美蘭案延燒　涉案瀆職警被揭家暴前科　還擅闖女廁遭停職

韓國濟州島日前爆出圍繞37歲女子張美蘭失蹤案的警察瀆職醜聞，引發外界關注。總統李在明繼要求警隊徹查並檢視結案程序後，再下令總理領導研究制訂警務改革計劃。隨着風波持續擴大，涉案姓夫的警員再被揭曾因家暴而留下前科，甚至還在張美蘭案引發風波前一週，已因擅闖女廁遭到停職。



《韓國先驅報》報道指出，警方在2023年就接獲一宗懷疑該名姓夫警員涉嫌家庭暴力的舉報，警方之後展開內部紀律調查，不過最終僅作出口頭警告，未有進一步紀律處分。

2026年8月24日，韓國濟州島，圖為警方發現失蹤者張美蘭遺體後，在發現地附近拉起警戒線。（截圖自YouTube@channelA-news）

而在張美蘭案發酵前，該名警員再陷入另一宗醜聞之中，他因涉嫌在7月22日擅闖任職警署內的女廁而被調查，並已於本月11日遭停職。這一停職處分的時間點，較他被指控不當處理張美蘭失蹤案曝光早了約整整一週。

根據韓國法律規定，任何人若以滿足自身性慾為目的，進入被指定為公共廁所或公共浴場的公共場所，有可能被判最高監禁一年或罰款最高300萬韓圜（約16,946港元）。

韓國濟州島張美蘭案，家屬早前尋人，在網上發布張美蘭的圖片（社交網站）

該名警員於22日因張美蘭案而遭到緊急逮捕，但他隨後因逮捕理由不合法而獲釋，之後再次被捕。目前，其所屬的濟州西部警署已有4人遭停職候查，包括現任西部警察署長。