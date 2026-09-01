美國最高法院阻下級法院停工命令　批准特朗普繼續興建白宮宴會廳

儘管面臨法律挑戰，美國最高法院8月31日（周一）仍以5比4的投票結果，允許總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續建造將耗資4億美元的白宮大型宴會廳，阻止了下級法院先前下令暫停該項目地面施工的命令。



《衛報》（The Guardian）報道，特朗普周一在Truth Social平台上發文慶祝裁決，豪言白宮建築群將成為「華盛頓特區有史以來最偉大的建築之一」，並將於2028年夏季竣工。

最高法院周一的裁決是在保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）發布臨時命令之後做出的，該命令允許工程繼續進行。然而，羅伯茨與三位自由派大法官一起對多數派的裁決表示反對，並指出該工程「很可能違法」。

2026年5月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳施工現場會見記者。 （Reuters）

非營利組織國家歷史保護信託（National Trust for Historic Preservation）去年提出訴訟，事緣政府未經國會批准，便拆卸白宮東翼、興建9萬平方呎宴會廳。

而五位保守派大法官在未署名的意見書中表示，國家歷史保護信託無權就該項目提起訴訟。該機構此前稱宴會廳的設計「在美學、文化和歷史層面」都是一種冒犯。

大法官們也一致認為，若停工或僅允許在舞廳下方的軍事設施內繼續施工，而地面以上部分仍未完工，政府將遭受「無法彌補的損害」。