上合25周年中俄印伊朗聚首：歐亞秩序能不能制衡美國？

8月30日下午，中國國家主席習近平抵達比什凱克，準備出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯進行國事訪問，並在8月31日會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），隨後更將對埃及進行時隔10年的國事訪問。

整體來看，從吉爾吉斯到埃及，從中亞到中東，這次外訪行程正是上合成立以來不斷變化的縮影。1996年，中俄與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克共組「五國集團」，聚焦處理邊境與反恐議題；2001年，「五國集團」新增烏茲別克，並且確立運作機制，上海合作組織正式成立；2004年，上合組織成為聯合國大會觀察員，日後又陸續與獨立國家聯合體、東盟、集體安全條約組織、經濟合作組織、亞信會議建立關係。

2017年，印度和巴基斯坦正式加入，上合組織成員增至8國，隨後伊朗於2023年7月加入，白俄羅斯則於2024年7月加入，上合已經擴員到10國。與此同時，對話夥伴也持續增加，從高加索的亞美尼亞、阿塞拜疆，海灣的巴林、科威特、卡塔爾、沙特、阿聯酋，北非的埃及，東南亞的柬埔寨、寮國、緬甸，南亞的馬爾代夫、尼泊爾、斯里蘭卡，再到位處歐亞交界的土耳其，目前共有15個對話夥伴。

當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

可以這麼說，反恐雖然依舊是上合的核心事務，但有鑑於當前組織成員的多元性、議題的跨界交纏，上合明顯正朝政經與戰略協調機制邁進。

例如，當今上合的兩大主要成員國：伊朗、俄羅斯，都正處於戰爭狀態，尤其美國對伊朗的「經濟D-Day」制裁，更是直接瞄準伊朗與貿易夥伴在黃金、科技、數位資產、航空、海運等領域的互動，以上種種或許將成為會上討論的一大議題。

此外，各國領導人也將持續討論擬議中的上合組織發展銀行，目前第四輪磋商已於6月在深圳舉行，但架構與運作安排仍處於談判狀態；而連接聖彼得堡、途經伊朗和波斯灣港口、連接孟買的國際南北運輸走廊，預計也將在這次峰會上進行討論。

當然，這同樣不能遮掩上合內部的地緣分歧，不論是反覆發生的印巴交火、在中亞若隱若現的中俄博弈，又或是圍繞邊界持續摩擦的中印衝突，都構成上合未來的統合陰影。不過，即便這些分歧從一開始就存在，上合組織還是一路走到了成立25周年，並且逐漸茁壯為橫跨歐亞的政經平台。展望未來，分歧與交融的脈動共振，還將持續形塑上合的新生面貌。

當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

上合內部的三道裂谷

首先觀察上合內部的主要矛盾，其實也就是中俄、中印、印巴之間的戰略競爭。

在中俄關係的場域，當前雙方關係可謂來到全新，曾經的激烈競爭已不復見，但這不代表潛在博弈徹底消失，中亞就是一大例證。一直以來，俄羅斯都視中亞為理所當然的後花園，並通過集體安全條約組織、軍事基地、政治互動來遂行間接統治。當然，中國無意軍事介入中亞，但中俄對於中亞的各自經濟合作計畫，卻明顯存在競爭關係。

例如俄羅斯自2015年起，便持續領導歐亞經濟聯盟（EAEU），當中包含了上合組織的另外三個成員國：白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯，未來還可能吸收塔吉克。從組織功能來看，歐亞經濟聯盟明顯作為經濟整合平台，要與集體安全條約組織形成互補，來確保俄羅斯在後蘇聯空間的影響力。但在歐亞經濟聯盟發展的同時，中國也啟動了「一帶一路」倡議，主要聚焦兩個目標：一是通過在發展中國家開展投資項目，來促進中國日益增長的國際地位；二是確保中國經濟和龐大人口所需的商品貿易網絡。如今，中國已經取代俄羅斯，成為中亞五國一致的最大貿易夥伴，「一帶一路」可謂居功厥偉。

當然，聚焦莫斯科當前困境，以美國為首的北約正在擠壓其西部邊界，高加索地區的「脫俄入歐」趨勢也持續增強，俄羅斯無可奈何只能容忍威脅較小的中國進入中亞。可是一旦歐亞經濟聯盟和「一帶一路」倡議出現不可調和的分歧，還是可能導致中俄關係複雜化，從而威脅上合組織的凝聚力。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間，會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

再來是印度與巴基斯坦的長期衝突。顯然，即便印巴同為上合成員國，兩國的互不信任卻是顯而易見，並也因此無法完全參與反恐和情報共享活動，甚至可能牽動中俄之間的隱形博弈。例如一旦克什米爾等爭議地區的局勢升級，導致印巴爆發大規模衝突，就有可能迫使名義上是巴基斯坦盟友的中國、名義上是印度盟友的俄羅斯選邊站隊，導致上合組織先是成為相互制衡的聯盟，再淪為內鬥不斷的失敗集合。

接著是中印之間的競爭。基本上中印爭端的核心與印巴衝突類似，都圍繞著領土問題開展，可是隨著印度在亞洲的實力和影響力不斷增強，當前的中印競爭又明顯受聯盟因素攪動。例如，印度就與美國、澳洲和日本同屬四方安全對話（Quad）。

不過從當前情況來看，中印雖有衝突，卻還是彼此採取了「弱平衡」策略，而非嚴格意義上的全面對峙。這背後原因或許在於，中印兩國其實都有更主要的地緣對手：於中國而言是美國，對印度來說則是巴基斯坦。因此即便雙方摩擦不斷，卻還是通過金磚國家、上合組織框架來保持聯繫，並通過雙邊會面和既定的互信機制來緩和邊境緊張。

當然，這三大裂谷不是上合唯一的內部矛盾。其他還包括中亞各國的彼此衝突，例如塔吉克與吉爾吉斯、烏茲別克與吉爾吉斯，此外伊朗的加入也引入了以色列與伊朗、海灣國家與伊朗的外部競爭，尤其沙特等海灣國家即便還不是正式成員，卻也已是上合的對話夥伴。

這或許就在一定程度上解釋了北京近年持續的外交經營，包括表態希望解決與印度的加勒萬河谷爭端，同時在中亞盡可能照顧俄羅斯的不安全感，並在2023年成功促成沙特伊朗復交。當然，俄羅斯也進行了類似的努力，包括不再攔阻中國在中亞的部分項目，以及不在近期的印巴衝突中積極支持印度。

顯然，在凝聚歐亞團結、彌和上合裂谷、背靠著背抵禦美國壓力的三大目標上，中俄還是存在一定共識。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

歐亞集團何以制衡美國

而這就會連動上合作為歐亞及秩序的平台之一，可能與美國發生的聯盟制衡。

眾所周知，在過去10年間，美國的戰略重點已從中東轉向印太。如今駐紮美軍人數最多的國家是日本、韓國、澳洲、新加坡，如果再加上關島，這五個地點就佔美國海外軍事部署的50%以上。而這些軍事基地策略性地部署在中國周邊，位於環太平洋地區邊緣，顯然除了部分國家有意強化自身軍事能力外，也符合美國圍堵中國的既定戰略。

而中國當然也感知到不斷增強的圍堵趨勢，因此不僅推進了軍事現代化，也同步提升了區域拒止能力。不過更重要的，或許是與俄羅斯共同為歐亞團結創造可行條件，既能彼此共享權力，也排除不受歡迎的競爭對手，來為對美博弈增添支點與籌碼。

首先，上合組織的一大優勢就是地理遼闊，每個成員國都與其他成員國通過陸地邊界相連，這就導致各國其實容易形成相對封閉與排他的組織，並且能因地理位置而削弱美國在歐亞核心的影響力，從而為中國提供來自西部的安全保障，抗衡美國從太平洋撲面而來的包圍。

2025年7月1日，印太四方安全對話在美國華府舉行，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）發表講話。澳洲外交部長黃英賢、日本外相岩屋毅，和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）參與會議。 （Reuters）

再來，上合組織雖然誕生於後冷戰時代的地緣重組，意在解決邊界爭端、恐怖主義問題，可是隨著各國合作程度上升、時代的地緣複雜性提升，上合也逐漸跨足更廣泛領域，包括安全。如今，上合組織成員國不僅增加了軍事開支，相互進行軍火貿易，也會舉行聯合軍事演習，展現某種「準聯盟」特徵。

當然如前所述，上合成員國間存在各種不合諧矛盾，並也因此難以走向統一戰線。尤其對中國而言，最難以確認動態與下一步的成員國，無疑就是印度。甚至可以這麼說，在任何將上合組織視為強勢平衡的聯盟情境中，印度都是一大變數。這背後原因不只印度的QUAD成員身分，也與其自身的「南亞大國」意識息息相關。

可是即便如此，印度依然具有對美平衡的潛力，尤其是在特朗普（Donald Trump）關稅戰收割全球的背景下，印度就明顯強化了自身的「全球南方國家」屬性，在上合、金磚等平台中表現積極。因此或許可以這麼說，在戰爭或直接對抗以外的其他情境下，上合組織仍能發揮一定程度的對美制衡作用。此外，上合組織更在穩定中亞秩序上取得進展，除了成功壓制恐怖主義外，也有效遏制了西方影響，同時提高了各成員國的軍事協調能力，尤其是在指揮控制的整合上。

聚焦當前局勢，儘管世界格局在趨向多極，但美國憑藉自身經濟成長和軍事開支，依然是全球秩序的主導力量，並且持續通過海外駐軍、武器貿易來維持聯盟關係；但與此同時，從系統層面來看，以歐亞大陸為中心、由中國和俄羅斯領導的制衡聯盟，似乎也已具備框架。

在可見未來內，上合組織將被兩股脈絡反覆形塑，第一是與美國主導聯盟體系的持續互動，第二是上合內部的長期競爭。基本上，上合代表的歐亞秩序能制衡美國到什麼程度，取決於三大裂谷究竟消弭到何種境地。擺盪在對抗或瓦解間，上合來到成立25周年，外來還將繼續新演變。