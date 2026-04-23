聯合國：極端高温衝擊全球農業　超過10億人生計健康受威脅

聯合國糧農組織與世界氣象組織在報告中警告，極端高温事件正嚴重衝擊全球農業糧食體系，超過10億人的生計和健康受威脅。



新華社報道，這兩個組織星期三（4月22日）聯合發布《極端高温與農業》報告。糧農組織總幹事屈東玉說，報告的研究顯示，極端高温作為重大風險放大器，對作物、牲畜、漁業和森林，以及依賴這些資源的社區和經濟體施加着日益嚴重的壓力。

聯合國糧農組織與世界氣象組織在報告中警告，極端高温正嚴重衝擊全球農業糧食體系。（Getty Images）

報告指出，過去半個世紀以來，極端高温事件的發生頻率、強度和持續時間顯著上升，衝擊農業糧食體系和自然景觀。對農業從業者而言，極端高温甚至可能致命。

聯合國警告極端高温衝擊全球農業▼▼▼

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糧農組織發布新聞公告介紹稱，極端高温指白天和夜間氣温在較長時間內持續高於常態範圍，並對糧食作物、牲畜、魚類、樹木以及人類造成生理壓力和直接傷害。

極端高温可以對對糧食作物、牲畜、魚類、樹木以及人類造成生理壓力和直接傷害。（Getty Images）

報告還分析極端高温會放大幹旱、野火和病蟲害等傳播的風險。例如2025年春季，吉爾吉斯斯坦的費爾干納山脈（Fergana Range）部分地區，氣温比往常高出10攝氏度左右，且時間長久，引發蝗災並加劇水分蒸發，導致灌溉能力下降，最終當地穀物收成減少25%。

報告呼籲採取更有效的措施應對極端高温，例如開展選擇性育種、調整作物品種、改變播種時間，以及優化管理方式等。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】