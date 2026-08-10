蘋果全線上調iPhone回收價　美媒：iPhone 17最快今日加價

隨着蘋果（Apple）秋季發布會臨近，公司近日更新旗下產品「Trade In 換購價值」。 值得留意的是，今年的舊機回收價比去年要高。根據蘋果官網數據，蘋果近期在包括香港的全球範圍調高大部份舊款iPhone、iPad、Mac以及 Apple Watch 的回收價格。《福布斯》引述內地科技博主報道，由於記憶體晶片供應緊張，蘋果或最快在8月10日（周一）調高iPhone 17的零售價格。



根據蘋果官網發布的最新資訊，多數舊款Apple 產品的 Trade In 換購價值皆有上調。以色香港市場為例：多款iPhone 16機型的回收價值均有上調，譬如 iPhone 16e 增加$300、iPhone 16 Plus 上調 $250，而 iPhone 16 Pro 亦增加 $150。

蘋果iPhone在香港的 Trade in 換購價值：

據《福布斯》報道，蘋果早前宣布，由於記憶體晶片價格遭遇罕見的「百年一遇」上漲（正如蘋果CEO庫克（Tim Cook）所言），產品價格上漲勢在必行。

隨後，蘋果突然在6月25日全線上調旗下 iPad、Mac、Apple TV、Apple Vision Pro 和 HomePod 的價格，但iPhone、AirPods 和 Apple Watch 的價格則維持不變。

8月7日，內地微博帳戶 Fixed Focus Digital 發文稱，情況可能即將改變。 「有傳言稱 iPhone 17 將於8月10日漲價。」這篇貼文言詞曖昧，同時以疑問句的形式表示，漲價是否真的會發生目前還很難說。

在同一篇文章中，博主亦提到蘋果已經決定不再提高現有供應鏈的產能。一些未命名產品的生產線產能為15%，原本計劃提升至30%，但現在看來已取消。

長期關注蘋果動態的Appleinsider網站對上述傳聞持懷疑態度，不過指出這位名為「定焦數碼」的博主過去也曾有準確「爆料」，例如 iPhone 16e 的名稱。

內地科技博主「定焦數碼」預言蘋果或上調 iPhone 17售價：

2026年8月7日，內地微博博主「定焦數碼」預測蘋果公司或在8月10日調高 iPhone 17售價。（網絡圖片）

報道指，蘋果今年將採取分批發布策略，發布方式將與往年不同。蘋果通常會先推出高端機型，之後再推出標準版，因此錯開發布時間有助於其營銷團隊和供應鏈的運作。

iPhone 18 Pro 和 Pro Max 預計將如期在今年9月發布，iPhone Fold 摺疊機也將同步上市，但配置較低的iPhone 18 或要等到2027年春季才會推出。

與其在產品線中留下空白，外界預測蘋果將保留 iPhone 17 在市場上。

在這種情況下，蘋果面對提高 iPhone 17 價格的壓力，因為這款機型還能再賣6個月。而現時消費電子行業正面臨嚴重的記憶體短缺和漲價潮。