西藏泥石流｜困於高山深谷的吉隆口岸：促進中尼商貿卻也伴隨風險

西藏吉隆口岸8月26日遭受嚴重跨國泥石流災害，周邊約0.7平方公里範圍內27處建築及附屬設施瞬間被夷為平地。這場造成嚴重死傷的災害，令該中尼關鍵陸路通道的戰略地位與地理短板再度引發人們關注。



吉隆口岸：一條擁有千年曆史的重要通道

早在距今千餘年的唐朝時期，吉隆口岸所在的吉隆溝，當時稱為「蕃尼古道」，已成為吐蕃（西藏）與尼婆羅（尼泊爾）及天竺（印度）之間的官方主幹道。古代官員和僧人，都會通過這條道路完成人員往來、貨物交換。

該通道在當時有「商道」、「官道」、「佛道」等別稱，是中原地區與南亞文化、商貿交流的重要通道。

圖為西藏吉隆口岸位置，該處靠近與尼泊爾邊境（地圖截圖）

近代以來，中尼陸路貿易原本以位於西藏樟木鎮的樟木口岸為主，但在2015年尼泊爾強震被徹底損毀後，位於吉隆鎮的吉隆口岸正式承接全線中尼陸路貿易業務，迎來現代化發展轉折。

位置優勢將吉隆口岸推至重要戰略地位

吉隆口岸透過橋樑與尼泊爾熱索瓦口岸相接，距尼泊爾加德滿都僅130公里。重要的是，吉隆溝93公里的路段海拔驟降2400米，是邊境罕見的平緩低窪通道。國籍地質災害專家表示，相較於周邊高海拔山地，該地區更適宜基建建設與長期運營。

隨後，吉隆口岸2014年正式開通，2017年升級為國際口岸、開放第三國通行，2022年落地西藏首個國家級邊境經濟合作區。

2024年年底，西藏吉隆出入境邊防檢查站全力做好口岸道路復通工作。（中新社）

據中國環球電視網報道，當前口岸商貿價值持續突顯，中尼商品雙向流通，帶動當地藏族、達曼人聚居區穩定發展，是跨境貿易、物流加工與邊境旅遊的核心載體。據了解，達曼人是清朝時期滯留在邊境地區的廓爾喀騎兵，與中尼邊境居民的後裔，直至2003年正式加入中國國籍。

地理雙刃劍始終伴隨吉隆口岸

成就吉隆口岸的河谷地形，也是其最大發展短板。口岸基礎設施暴露在陡峭的山坡、湍急的河流和地質災害之中，通行橋樑更是歷經多重建，屢次毀於泥石流與洪水。

中國科學院專家表示，傳統的地質災害評估依賴歷史經驗，而氣候變化正在引入新因素，讓一切變得不穩定。

受氣候變化影響，冰川融化、山坡結構加劇失去平衡，山地災害突發性大幅提升。吉隆口岸此次重大泥石流災害的源頭是尼泊爾境內一處高位冰川崩塌。

目前，地理條件脆弱性與生態風險的集中暴露，正令這座千年邊境口岸的長期發展成為難題。