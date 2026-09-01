西藏泥石流｜尼泊爾「小綠屋」屹立不倒　專家揭奇蹟關鍵

尼泊爾近日爆發致命山洪，已奪走逾900條人命、上千人失蹤，無數建築在瞬間遭吞噬倒塌。然而，一段在社群平台上瘋傳的影片卻震撼萬人：一棟綠色小民宅被滾滾泥流與巨石包圍，一家人緊抱在陽台祈禱，該建築最終竟在強大側壓下頑強挺立、全員奇蹟生還。結構工程專家對此特別分析，這棟房屋能從浩劫中倖存並非單純運氣好，而是結構工法與地理位置發揮了關鍵作用。



鋼筋水泥骨架成功化解泥流強烈側壓

結構工程粉絲專頁「Architecture Presentation」指出，喜馬拉雅山谷區的大多數民宅皆採用未加強鋼筋骨架的石砌工法，雖能承載垂直重量，但一旦遇到洪水的強大側向推力便會瞬間崩塌。相比之下，這棟綠色房屋採用了完整的「鋼筋混凝土框架」（RC結構），連續的鋼筋將柱子、樑與地基緊密綁定成一個堅固的整體骨架，當暴洪衝擊時，框架成功吸收並將側向衝擊力道轉移至地面，成為不倒的第一主因。

2026年8月26日，尼泊爾與中國西藏邊境發生嚴重泥石流，一座綠色房屋被猛烈的洪流包圍和衝擊卻屹立不倒。（X@mulaidarisini26）

裏面的居民最終更成功在洪水退卻後全身而退：

避開主河道 泥沙堆積天然防護堤

除了建築結構本身穩固，地勢與流體力學也是活命關鍵。專家分析，該房屋並未完全處於泥石流最猛烈、夾帶巨石的核心主河道上，而是位於稍微偏離主路徑且地勢稍高的位置。其精巧緊湊的建築外型使高速流過的洪水得以向兩側分流；更神奇的是，初期堆積在房屋周圍的泥沙迅速形成一座「天然斜坡」，反而將後續接踵而來的幾波洪峰順勢引開，最終締造了這場驚險的生還奇迹。

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