西藏泥石流｜氣候變遷恐掀冰川災害鏈　全球1500萬人陷山洪危機

尼泊爾與西藏邊境近日爆發致命洪災，科學家初步研判，災難可能與朗塘－里龍山（Langtang–Lirung）冰川崩塌有關。專家警告，這可能不是單一事件，全球冰川融化與山區不穩定，恐讓類似災害更加頻繁。研究顯示，全球約1500萬人正生活在冰川洪水的危險區域。



冰川崩塌引發連鎖災害 洪水席捲山谷

英國列斯大學（University of Leeds）冰川洪水專家卡里維克（Jonathan Carrivick）指出，氣候變遷讓山區升溫，導致永久凍土及冰川融化，增加類似災害發生的可能性。初步分析顯示，洪災發生前，當地曾出現山崩及冰川崩塌，大量冰雪與岩石沿山坡滑落，並與先前洪水留下的沉積物混合，暫時堵住勒亨德科拉河（Lhende Khola River）。

尼泊爾與中國西藏邊境近日爆發致命洪災，初步研判與喜馬拉雅山脈的冰川崩塌有關。（unsplash@swapnilv）

河流受阻後形成臨時湖泊，隨後湖水突破阻塞，形成大規模洪水。不過，科學家目前並不認為這次尼泊爾與西藏的洪災是「冰川湖潰決洪水」（glacial lake outburst flood，GLOF），因為衛星影像顯示，山崩發生前當地並沒有形成大型湖泊。

全球1500萬人暴露風險 亞洲最受威脅

研究團隊利用最新模型繪製冰川湖潰決洪水風險地圖，發現全球約1500萬人處於威脅之中，其中超過一半集中在印度、巴基斯坦、秘魯與中國4國。

喜馬拉雅山脈、喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈及周邊山區所在的高山亞洲風險最高，約佔全球GLOF暴露人口的62%，其中印度約300萬人、巴基斯坦約200萬人。

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英國普利茅夫大學（Plymouth University）實體地理學副教授韋斯托比（Matt Westoby）指出，高山亞洲是全球升溫最快的地區之一，冰川快速融化、融水湖擴大，加上凍土解凍，都可能讓山坡更加不穩定，增加落石、山崩與雪崩風險。

研究人員也指出，安地斯山脈的風險過去可能被低估。當地冰川湖數量自1990年以來增加93%，遠高於高山亞洲的37%；秘魯更被列為全球第3高風險國家。此外，北美太平洋西北部、加拿大及阿爾卑斯山區也面臨GLOF威脅。

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