新加坡今起無牌養貓屬違法　須植入晶片　組屋最多養2隻私樓3隻

新加坡兩年前推行貓隻管理框架（Cat Management Framework），至今過渡期結束，9月1日起全面嚴格執行，今後無牌養貓屬違法。新的執照申請也有寵物數量限制，組屋單位最多養2隻貓，私人住宅最多養3隻貓，或貓狗合計3隻。



新加坡國家發展部兼外交部政務部長陳聖輝8月31日發文稱，當地至今有逾11.1隻寵物貓完成執照登記。

新規要求必須為寵物貓植入微型晶片及申請執照，且主人首次登記時要完成寵物飼養線上課程，以增加飼主責任感，新規也方便於追蹤寵物的位置，一旦走失時容易辨識。

組屋每戶最多只可養2隻貓，私人住宅則是最多可養3隻貓，或貓狗合計3隻。數目限制針對新申請，若家中飼養的寵物貓數目已超過限制，則主人只要在過渡期內申請執照，可保留繼續養所有寵物貓。

在過渡期間，申請執照為免費，至今過渡期已結束，飼主須付費申請，已絕育家貓的執照費為35新加坡元（215港元），終身有效，未絕育家貓的費用為230新加坡元（1416港元），有效期3年。

若有人無牌養貓，屬於違法行為，面臨最高5000新加坡元（約3萬港元）罰款。