新加坡從獎勵生育到支持育兒　學者：有助改善家庭福祉和育兒體驗

新加坡新一輪親家庭措施，從獎勵生育過渡到全程支持育兒，並對每個公民孩童一視同仁；受訪學者認為，這些調整展現新加坡珍惜每一個孩子，並以孩童需求為核心考量，有助改善家庭福祉和家長育兒體驗，無論生育率最終能否提高，都值得推行。



新加坡總理黃循財星期天（8月23日）在新加坡國慶群眾大會上宣佈鼓勵國人養兒育女新措施時強調，政府不只是要漸進式改善或調整個別計劃，而是要從根本上改變支持家庭的方式。

目前，嬰兒花紅和多子女家庭計劃發放的補助額與孩子出生順序掛鈎，出生排序越靠後，補助額越多。而政府即將推行的「SG養兒育女配套」，則是每個公民孩童從一出生至17歲的整個成長過程中可獲政府高達62,000元（新元，下同，約38.2萬港元）補助，非婚生子女也可享有同等福利。政府也會大幅降低學前中心費用，所有公民孩童無論母親是否工作，都可享有全額托兒和託嬰津貼。

新措施以孩子的福利為首要考量

李光耀公共政策學院政策研究所高級研究員陳寶玲博士認為，政府調整生育政策是有必要的，因為年輕一代尤其女性，對結婚與生育的意願似乎較低，因此急需設法改善家長的育兒體驗。

且不論這些措施最終能否提高新加坡的整體生育率，陳寶玲認為都值得推行。「改善家庭福祉，本身就是個值得追求的目標。」

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南洋理工大學社會科學助理教授洪嘉偉指出，新育兒福利的概念，從獎勵生育轉為支持養育，且與出生順序及是否婚生脫鈎，說明每個孩子對新加坡都很重要。新措施是否足以提高生育率，仍需一段時日才能見成效，但這些舉措都是朝著正確方向邁進。「新措施凸顯的是以孩子的福利為核心考量，這個思路是正確的。這對我們打造更親家庭的社會能發揮積極作用，無論最終是否能推高生育率。」

惠及非婚生子女：每一個孩子同樣重要

目前，未婚母親所生的孩子無法獲得嬰兒花紅計劃的現金獎勵。在新的SG養兒育女配套下，非婚生子女可獲得配套所有福利，包括現金補助。

2026年8月23日，新加坡總理黃循財宣布育兒假新政，為12歲及以下新加坡籍子女的在職父母分級提供最高12天的育兒假，並稱政府將全額報銷休假成本。（X@LawrenceWongST）

新加坡國家人口及人才署回覆《聯合早報》詢問時強調，政府支持婚內生育的立場由始至終不變。但是與此同時，政府也意識到，有必要支持每一名公民孩童成長與發展。重點是以孩童需求為首要考量，一如現有支持兒童成長與發展的相關福利，如教育和醫療保健補貼，以及兒童培育戶頭的種種援助，也已涵蓋所有公民兒童；新配套也理應秉持同一理念。

至於尚有其他一些針對家長的福利，目前未婚家長無法享有，包括家長繳稅回扣、在職母親子女估稅扣稅等稅務優惠，這方面仍維持不變。

陳寶玲說，政府要傳達的是平衡，一方面以孩童福利為核心考量提供財務補助，另一方面也倡導已婚夫婦共同養兒育女，才是兒童福祉最好的保障。

增加育兒假 也應加大對企業的支持力度

針對政府準備增加在職父母的育兒假，「好爸爸中心」行政總裁王心德博士表示歡迎，但他指出職場文化也須相應調整，僱主須配合落實親家庭政策，在職父母才能更放心地請假。他建議政府也可提供相關培訓，支持企業提高能力，做好代班人手規劃和分工等安排。

洪嘉偉指出，財務補助有助減輕家長育兒開銷負擔，但「沒改變遊戲規則」；一些較富裕的家長可能會把額外補助用來支付補習或增益課程費用，導致孩子之間競爭更激烈，壓力也更大。

他指出，目前仍有空間就教育政策、平衡工作和家庭等方面重新思考，而政府也仍在重塑新加坡人結婚與生育的觀念。「至於要如何在維持國人競爭力和給予每個人空間喘息並探索自我之間維持平衡，估計仍須進行更廣泛的對話。」

四子女家庭迎來更多育兒支持

新加坡總理兼財政部長黃循財星期天（8月23日）在新加坡國慶群眾大會上宣佈以新的「SG養兒育女配套」，取代嬰兒花紅計劃和多子女家庭計劃，提供更長期更多的育兒補助，同時增加育兒假等一系列重磅福利。這對本地育有多名子女的大家庭助益良多，緩解了不少育兒壓力。

曾興誠（45歲，保險業務經理）與陳美燕（39歲，行政員）育有四名年齡介於1歲至11歲的兒女，一家人每月的日常開銷要約3000元（約18,500港元）。孩子們每月的教育費則總計逾2800元（約17,000港元），其中包括兩個最小的孩子的託嬰和托兒費，以及長女為準備明年小六會考的補習費。

在新加坡新宣佈的「SG養兒育女配套」下，曾興誠和妻子陳美燕的四個子女將能在各自的17歲前，獲得總額達13萬新幣（約80萬港元）的補助。（聯合早報授權使用）

在SG養兒育女配套下，曾興誠一家接下來可獲得更多資助。他們的四個子女從現在到各自17歲時所能獲得的援助，總計高達13萬元（約80萬港元）。這包括誕生禮填補、孩子們在16歲前每年2000元（約1.2萬港元）的養兒育女補助，以及17歲時能得到的中學後延續教育戶頭填補。

曾興誠說：「為了養一大家子，我和妻子都必須工作才能應付。政府這次大手筆的宣佈我們都很驚訝，不是所有的國家都能給予這樣的福利和安排。總理也大聲宣佈說會照顧我們，讓我覺得生了孩子也有被照顧到的安全感。」

夫妻倆此前僅各有六天的育兒假，除了託嬰和托兒中心每年六天的休息日，加上教師節等假日得請假帶孩子，還要抽空出席長女和次女小學的活動日和校內義務活動，不得不動用自己的年假。

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曾興誠說：「我們只能儘量利用居家辦公和協調安排才勉強應付過來，所以育兒假每人增加到12天對我們幫助很大。」

一家六口出行開銷頗大，因此他們鮮少出國旅遊，最多僅越堤到新山或到本地的公園遊玩，夫妻倆打算把政府發放的新育兒補助留著，為孩子未來的升學做準備。

曾興誠認為政府這次的宣佈在經濟上對他們的幫助最大，也希望政府接下來能為大家庭提供更多交通方面的援助。

對於新政策會否吸引夫妻倆再多拼一胎，他說，比起經濟能力，陪伴孩子的時間會是更重要的考量。「現在大小孩子們都需要母親更多的陪伴，我的工作時間又長，除非我們其中一人放棄工作，不然很難有充足的時間平均分配給每個孩子。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】