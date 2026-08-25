新加坡新育兒福利比北歐更優厚　學者：獅城長期生存的跨世代投資

受訪政治觀察員認為，新加坡總理黃循財在地緣政治衝突頻發和氣候危機等外部陰霾籠罩之際，大幅調整生育政策並投入巨資支持家庭，是一場著眼於國家長期生存的跨世代投資，而且在生育率長期低迷的背景下，政府其實別無選擇。



新加坡管理大學法學院副教授陳慶文受訪時，用「Scandinavian-plus」形容，這次新加坡出台的措施，優厚程度甚至超過以社會福利著稱的斯堪的納維亞國家。他說：「這凸顯了整體生育率持續下降所帶來的重大隱憂，而且這很可能是我們避免墜落人口懸崖的最後機會。」

2026年8月23日，新加坡總理黃循財宣布育兒假新政，為12歲及以下新加坡籍子女的在職父母分級提供最高12天的育兒假，並稱政府將全額報銷休假成本。（X@LawrenceWongST）

陳詩龍：將經濟所得用於支持年輕一代實現抱負 新加坡仍要為未來投資

新加坡貿工部長（能源與工業）陳詩龍星期一（8月24日）出席一場公開活動時，則回應了外界就政府資源分配的疑慮。他指出，建立家庭和壯大新加坡人核心，是國家的首要任務，資源分配的優先級最高。

他說，新加坡大力推動經濟發展的根本目的，就是要藉助經濟繁榮所取得的溢出效益反哺社會，將資源用於支持年輕一代實現人生抱負。「我們在非常努力地推動，也明確告訴全世界，儘管面對種種的不確定，我們仍要為未來投資，投入相應的資源。」

延伸閱讀：21歲男棄大學夢賣豬肉養6弟妹 羨慕同齡人希望「爸媽不要再生」

+ 7

在推動科技與經濟轉型的同時，如何幫助本地勞動者應對科技顛覆帶來的衝擊，也是這場長遠投資的重要一環。黃總理在演講中強調，新加坡不會盲目擁抱人工智能（AI）等新技術，但也絕不會因為科技的顛覆性而裹足不前。

陳慶文說：「（這番表述）確實有助於增強人們的信心，即我們有能力以自己的節奏和方式駕馭這場變革。」

新加坡政策研究所高級研究員許林珠博士也指出，外部戰爭和氣候危機會影響年輕人的生育意願，而且生育政策需要多年才能見效，因此在演講中配合人口增長問題的探討，提出引入移民來補充人口的討論，是合時宜且必要的。

不過，移民問題在社會上依然高度敏感，本地社會一直擔憂有些新公民並不認同新加坡的多元種族主義等核心價值，而僅僅將新加坡視為前往其他國家發展的跳板，因此黃總理在演講中提醒，許多人選擇以新加坡為家，是因為他們認同本地價值觀，也感受到社會的接納。

陳慶文也認為，大力鼓勵本地人生育有一定政治考量。隨着人口危機加劇，新加坡未來不可避免要持續引入新移民，因此政府不願讓人誤解它已放棄本地生育。

延伸閱讀：有時也感後悔！人妻嘆生了孩子後再沒自由 網民稱「外援」屬必要

+ 8

陳慶文：非婚子女也能受益 是遲到但有必要的修正

這次生育政策調整也讓非婚生子女受惠，打破過去只有婚內子女才能獲得嬰兒花紅的局限。陳慶文形容這是一次遲到但有必要的修正，結束了長期以來的歧視，也表明政府願意改變立場。

鑠翼（Solaris Strategies，又譯：索拉里斯）國際事務高級分析師穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）也認為，無論從社會還是戰略層面來看，這都是正確且合乎邏輯的調整。「採取包容性做法，對政府來說是政治上有利的，也有助於維護社會契約。」

這種願意根據現實改變政策的取向，也體現在方言政策上。潮語電影《給阿嬤的情書》方言版本的上映爭議6月才進入公眾視野，但黃總理在8月23日就迅速宣佈政策鬆綁，也讓人注意到政府近年來似乎更快速調整政策方向。

對此，穆斯塔法認為政府迅速修正不完美的政策，不僅能顯得更具人情味、更貼近民意，也有助於提升在本地民眾中的支持率。陳慶文則指出，不應將這些調整視為迎合民粹的反應。他認為，過去的方言政策在當時並沒有錯，但如今華語已不再受方言威脅，繼續生硬限制只會加速方言文化遺產的消失。

延伸閱讀：性感網紅入境新加坡遭遣返 手機裸照被看光 稱「自尊心被踩地」

+ 17

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】