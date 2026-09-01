特朗普女婿弟回應售世界盃股權：錯判足球政治生態　後悔參與

創投公司Thrive Capital創辦人、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿的弟弟庫什納（Joshua Kushner）首度就國際足聯（FIFA）出售世界盃股權計劃公開表態，坦言後悔參與該項目。



庫什納曾與FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）秘密磋商，計劃通過旗下公司推進FIFA Forward Enterprise（FFE）項目，擬將世界盃20%股份出售給私人投資者。該計劃曝光後引發以歐洲足壇為首的全球強烈抗議，最終被迫終止。

2026年8月23日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在法國巴黎出席电子竞技世界盃閉幕式。（Reuters）

庫什納辯稱，FFE旨在均衡全球足球資本分配、扶持弱勢地區足球發展，表示團隊「未能充分認識到世界足球的政治動態，以及某些人會為此採取的極端手段」。

他又指，Thrive是所有利益相關者的合作夥伴，若預知事態發展絕不會參與。

目前歐洲足協（UEFA）已在紐約法院提請取證，要求庫什納提供項目相關資料，擬在瑞士控告恩芬天奴。