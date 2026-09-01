上合峰會｜習近平：霸權主義逆流而動 大國尤其要帶頭守規矩
撰文：成依華
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中國國家主席習近平9月1日下午在吉爾吉斯首都比什凱克出席「上海合作組織+」會議，他發言時指，霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動，但絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗，他稱大國尤其要帶頭守規矩、講法治，合作應對全球性難題。
習近平指，當前世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動，但絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗、不願意封閉落後，而是期待通過自身發展和國際合作在世界舞台上平等擁有一席之地。
他稱近年來，全球南方卓然壯大，推動國際力量對比深刻調整，世界多極化大勢不可逆轉，又指全球南方國家是多極格局的重要組成部份，也是推進多極化的關鍵力量，應當提升在國際事務中的代表性和發言權。
習近平稱，要弘揚全人類共同價值，摒棄雙重標準、例外主義、干涉霸淩、叢林法則，推進國際關係法治化，大國尤其要帶頭守規矩、講法治，合作應對全球性難題，要堅持世界上的事由各國商量著辦，國際規則由各國共同制定，聯合國權威和活力需要重振。
他又就更好發揮上海合作組織作用提出3點建議，包括以「上合力量」驅動亞歐大陸繁榮共興、以「上合智慧」推動全球南方發展壯大、以「上合行動」引領全球治理改革完善。