上合峰會｜習近平：霸權主義逆流而動　大國尤其要帶頭守規矩

中國國家主席習近平9月1日下午在吉爾吉斯首都比什凱克出席「上海合作組織+」會議，他發言時指，霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動，但絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗，他稱大國尤其要帶頭守規矩、講法治，合作應對全球性難題。



習近平指，當前世界百年變局加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動，但絕大多數國家不認同強權政治、不希望衝突對抗、不願意封閉落後，而是期待通過自身發展和國際合作在世界舞台上平等擁有一席之地。

他稱近年來，全球南方卓然壯大，推動國際力量對比深刻調整，世界多極化大勢不可逆轉，又指全球南方國家是多極格局的重要組成部份，也是推進多極化的關鍵力量，應當提升在國際事務中的代表性和發言權。

中國國家主席習近平9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第26次會議，圖為成員國領導人合照（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

習近平稱，要弘揚全人類共同價值，摒棄雙重標準、例外主義、干涉霸淩、叢林法則，推進國際關係法治化，大國尤其要帶頭守規矩、講法治，合作應對全球性難題，要堅持世界上的事由各國商量著辦，國際規則由各國共同制定，聯合國權威和活力需要重振。

他又就更好發揮上海合作組織作用提出3點建議，包括以「上合力量」驅動亞歐大陸繁榮共興、以「上合智慧」推動全球南方發展壯大、以「上合行動」引領全球治理改革完善。