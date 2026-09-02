習近平抵達埃及開羅機場　發表書面講話

中國國家主席習近平專機9月1日抵達開羅國際機場，展開對埃及訪問。他抵達埃及後發表書面講話，稱中國和埃及同為全球南方重要成員，應當踐行真正的多邊主義，攜手捍衛國際公平正義，維護廣大發展中國家共同利益，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出新貢獻。



新華社報道，習近平發表書面講話稱，很高興應塞西總統邀請，在中埃建交70周年之際對阿拉伯埃及共和國進行國事訪問，10年前，自己曾訪問埃及，留下許多美好回憶，今天再次踏上這片承載深厚文明的土地，倍感親切，自己謹代表中國政府和中國人民，向友好的埃及政府和埃及人民致以誠摯問候和良好祝願。

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習近平稱，中國和埃及同為文明古國，傳統友誼綿延千年、歷久彌堅，1956年，埃及在阿拉伯和非洲國家中率先同新中國建交。70年來，無論國際和地區形勢如何變化，兩國始終平等互信、友好互鑒、和衷共濟、合作共贏。

習近平說，兩國政治互信牢固，互利合作成果豐碩，多邊協作密切有力，成為發展中國家友好相處、團結協作的典範。當前，國際和地區形勢變亂交織，各類挑戰層出不窮。

習近平稱，這次訪問期間，自己將同塞西總統就中埃關係、全方位合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中埃全面戰略夥伴關係發展藍圖。相信在雙方共同努力下，訪問一定會取得豐碩成果，書寫中埃友好的歷史新篇。