習近平與埃及總統塞西互致賀電 慶祝中埃建交70周年
撰文：林嘉敏
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中國國家主席習近平5月30日與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）互致賀電，慶祝兩國建交70周年。
習近平周六在賀電中指出，埃及是最早與新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中埃兩國同為世界文明古國和全球南方重要成員，要從歷史中汲取智慧和力量，擔負起求和平、謀發展、促合作、揚正義的時代使命，為構建人類命運共同體注入強勁動力。
習近平強調，高度重視中埃關係發展，願同塞西總統一道努力，以建交70周年為新起點，延續傳統友誼，加強各領域交流合作，推動中埃關係更具戰略引領力、發展聚合力、國際影響力，更好惠及兩國人民，為國際和地區和平與發展貢獻更大力量。
塞西則稱，埃中兩國在各個歷史時期都肩並肩站在一起。70年來，在兩國領導人的共同引領下，埃中關係持續發展。他又對埃中關係取得的重要成就表示讚賞，期待同習近平主席一道，繼續推動雙邊關係取得更多豐碩成果，共同建設一個更加穩定、更有能力應對全球挑戰的多極世界，使各國能夠共用全面發展成果，共同實現和平與安全。
同日，國務院總理李強同埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）互致賀電。李強表示，中方願同埃方一道努力，全面落實兩國元首重要共識，加快推進高品質共建「一帶一路」，密切各領域交流合作，推動中埃全面戰略夥伴關係不斷發展，更好造福兩國人民。
馬德布利則說，埃方期待同中方繼續加強合作，在經濟、科技等領域取得更多成就，造福友好的兩國和兩國人民。
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