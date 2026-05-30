習近平與埃及總統塞西互致賀電　慶祝中埃建交70周年

中國國家主席習近平5月30日與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）互致賀電，慶祝兩國建交70周年。



習近平周六在賀電中指出，埃及是最早與新中國建交的阿拉伯和非洲國家。中埃兩國同為世界文明古國和全球南方重要成員，要從歷史中汲取智慧和力量，擔負起求和平、謀發展、促合作、揚正義的時代使命，為構建人類命運共同體注入強勁動力。

習近平強調，高度重視中埃關係發展，願同塞西總統一道努力，以建交70周年為新起點，延續傳統友誼，加強各領域交流合作，推動中埃關係更具戰略引領力、發展聚合力、國際影響力，更好惠及兩國人民，為國際和地區和平與發展貢獻更大力量。

2024年5月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式並進行國事訪問的埃及總統塞西舉行會談。圖為習近平同塞西握手合照。（新華社）

塞西則稱，埃中兩國在各個歷史時期都肩並肩站在一起。70年來，在兩國領導人的共同引領下，埃中關係持續發展。他又對埃中關係取得的重要成就表示讚賞，期待同習近平主席一道，繼續推動雙邊關係取得更多豐碩成果，共同建設一個更加穩定、更有能力應對全球挑戰的多極世界，使各國能夠共用全面發展成果，共同實現和平與安全。

同日，國務院總理李強同埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）互致賀電。李強表示，中方願同埃方一道努力，全面落實兩國元首重要共識，加快推進高品質共建「一帶一路」，密切各領域交流合作，推動中埃全面戰略夥伴關係不斷發展，更好造福兩國人民。

馬德布利則說，埃方期待同中方繼續加強合作，在經濟、科技等領域取得更多成就，造福友好的兩國和兩國人民。