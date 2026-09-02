德國指俄羅斯策劃無人機襲萊比錫機場　下令關俄駐波恩總領館

德國東部萊比錫（Leipzig）的機場8月上旬發現一架攜有炸藥的無人機，德國政府9月1日公布，俄羅斯應為該次襲擊負責，下令關閉俄羅斯駐波恩（Bonn）的總領事館。北約秘書長呂特（Mark Rutte）及歐洲多國領袖表示，支持德國的決定。



圖為2026年9月1日，德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt，右）和外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul，左）主持記者會，公布萊比錫（Leipzig）機場遭無人機襲擊的調查結果。（Reuters）

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）召開記者會稱，此次襲擊所涉爆炸物和引爆技術，與此前俄羅斯在其他「混合行動」，以及烏克蘭戰事中使用的相似。情報顯示，這次襲擊的實施者為「低層級特工」，代表俄羅斯國家機構行事。

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）在同一場合說，德方已召見俄羅斯駐德國大使，並決定9月18日關閉俄羅斯駐波恩總領事館，同時終止與俄方一所文化機構的合同。此外，德國將加強對俄公民的入境檢查，並加大對俄「影子艦隊」的施壓力度。

2026年8月5日，德國萊比錫/哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）此前發現一架無人機。圖為機場停泊的DHL貨機和烏克蘭安托諾夫（Antonov）貨機。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，今次事件發生於8月4日，現場為萊比錫機場一架烏克蘭運輸機附近。德方發現一架裝有爆炸物的無人機，但爆炸裝置的引信未有引爆。其後，另一架DHL貨車疑遭第二架無人機撞擊。10日後，機場附近發現第三架無人機。

由於涉事機場為商業物流樞紐，且還定期為德國及北約（NATO）提供軍事運輸服務，因此事件被列為危害德國安全的嚴重事件。

不過，俄羅斯方面否認指控，稱背後黑手為烏克蘭。