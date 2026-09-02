德國指俄羅斯策劃無人機襲萊比錫機場 下令關俄駐波恩總領館
撰文：蕭通
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德國東部萊比錫（Leipzig）的機場8月上旬發現一架攜有炸藥的無人機，德國政府9月1日公布，俄羅斯應為該次襲擊負責，下令關閉俄羅斯駐波恩（Bonn）的總領事館。北約秘書長呂特（Mark Rutte）及歐洲多國領袖表示，支持德國的決定。
德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）召開記者會稱，此次襲擊所涉爆炸物和引爆技術，與此前俄羅斯在其他「混合行動」，以及烏克蘭戰事中使用的相似。情報顯示，這次襲擊的實施者為「低層級特工」，代表俄羅斯國家機構行事。
德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）在同一場合說，德方已召見俄羅斯駐德國大使，並決定9月18日關閉俄羅斯駐波恩總領事館，同時終止與俄方一所文化機構的合同。此外，德國將加強對俄公民的入境檢查，並加大對俄「影子艦隊」的施壓力度。
英國廣播公司（BBC）報道，今次事件發生於8月4日，現場為萊比錫機場一架烏克蘭運輸機附近。德方發現一架裝有爆炸物的無人機，但爆炸裝置的引信未有引爆。其後，另一架DHL貨車疑遭第二架無人機撞擊。10日後，機場附近發現第三架無人機。
由於涉事機場為商業物流樞紐，且還定期為德國及北約（NATO）提供軍事運輸服務，因此事件被列為危害德國安全的嚴重事件。
不過，俄羅斯方面否認指控，稱背後黑手為烏克蘭。
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