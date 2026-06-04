聯合國安理會改選5非常任理事國 德國罕落選：支持以色列而失票
撰文：劉耀洋
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聯合國大會6月3日為安理會5個非常任理事國改選進行投票，爭取歐洲席位的德國罕見落選，敗給葡萄牙和奧地利。對此，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）坦言，德國因堅定支持以色列及烏克蘭而失票。
美國《政治報》（Politico）歐洲版及路透社3日報道，瓦德富爾在德國落選後表示：「我們一直在某些議題上採取明確立場，但並非所有（聯合國）成員國都認同這些立場。」
瓦德富爾並指控俄羅斯，稱俄方煽動反德情緒已不是秘密，德方在俄烏戰爭支持烏克蘭，俄方因此不希望德國在安理會擁發言權；他其後又指，德國在二次世界大戰後對以色列有「特殊責任」，往往須在中東衝突中支持以方，也令德國在改選中流失不少選票。
聯合國安理會共有10個非常任理事國，席位按地區分配，每年經由選舉更換其中5個，且不能連任。德國所屬的西歐及其他群組（Western European and Others Group, WEOG）由大約30個成員競逐兩個席位。《政治報》稱，但基於德國的政治及經濟份量，基本上每隔大約八年，都能穩贏得分配給歐洲國家的席次，直到這次敗給葡萄牙和奧地利。
最終當選國除了包括奧地利及葡萄牙外，還包括千里達和多巴哥、津巴布韋以及吉爾吉斯，當中吉爾吉斯經過4輪投票擊敗菲律賓，取得代表亞太區的一席。
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