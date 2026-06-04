聯合國安理會改選5非常任理事國　德國罕落選：支持以色列而失票

聯合國大會6月3日為安理會5個非常任理事國改選進行投票，爭取歐洲席位的德國罕見落選，敗給葡萄牙和奧地利。對此，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）坦言，德國因堅定支持以色列及烏克蘭而失票。



美國《政治報》（Politico）歐洲版及路透社3日報道，瓦德富爾在德國落選後表示：「我們一直在某些議題上採取明確立場，但並非所有（聯合國）成員國都認同這些立場。」

2026年6月3日，美國紐約聯合國總部，一名工作人員向參加聯合國安理會非常任理事國改選的各國代表團分發選票。（Reuters）

瓦德富爾並指控俄羅斯，稱俄方煽動反德情緒已不是秘密，德方在俄烏戰爭支持烏克蘭，俄方因此不希望德國在安理會擁發言權；他其後又指，德國在二次世界大戰後對以色列有「特殊責任」，往往須在中東衝突中支持以方，也令德國在改選中流失不少選票。

聯合國安理會共有10個非常任理事國，席位按地區分配，每年經由選舉更換其中5個，且不能連任。德國所屬的西歐及其他群組（Western European and Others Group, WEOG）由大約30個成員競逐兩個席位。《政治報》稱，但基於德國的政治及經濟份量，基本上每隔大約八年，都能穩贏得分配給歐洲國家的席次，直到這次敗給葡萄牙和奧地利。

2026年6月1日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）在美國紐約聯合國總部舉行的第84屆全體會議上發表演說。（Reuters）

最終當選國除了包括奧地利及葡萄牙外，還包括千里達和多巴哥、津巴布韋以及吉爾吉斯，當中吉爾吉斯經過4輪投票擊敗菲律賓，取得代表亞太區的一席。