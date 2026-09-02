回應特朗普行政命令 蘋果地圖安大略湖更名「美國湖」
撰文：洪怡霖
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蘋果公司（Apple）9月1日將Apple Maps美國用戶看到的的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America），跟隨美國總統特朗普（Donald Trump）的行政命令。加拿大用戶將繼續看到「安大略湖」，全球其他地區則顯示兩個名稱。
路透社（Reuters）報道，此做法與特朗普早前將墨西哥灣改名為「美國灣」後蘋果的處理方式一致。
谷歌（Google）母公司Alphabet在8月30日率先因應特朗普的行政命令將美國用戶Google Map的「安大略湖」改為「美國湖」，加拿大用戶則維持「安大略湖」。
至於美加以外用戶，在Google Map，用戶同樣會同時看到兩個名稱，其中「美國湖」以括號呈現。去年特朗普將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）時，Google也進行類似調整。
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