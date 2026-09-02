回應特朗普行政命令　蘋果地圖安大略湖更名「美國湖」

蘋果公司（Apple）9月1日將Apple Maps美國用戶看到的的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America），跟隨美國總統特朗普（Donald Trump）的行政命令。加拿大用戶將繼續看到「安大略湖」，全球其他地區則顯示兩個名稱。



路透社（Reuters）報道，此做法與特朗普早前將墨西哥灣改名為「美國灣」後蘋果的處理方式一致。

2026年8月27日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室出席一項將安大略湖更名為「美國湖」的行政命令簽署儀式時，站在一張寫有「美國湖」字樣的地圖旁發表演說。

谷歌（Google）母公司Alphabet在8月30日率先因應特朗普的行政命令將美國用戶Google Map的「安大略湖」改為「美國湖」，加拿大用戶則維持「安大略湖」。

至於美加以外用戶，在Google Map，用戶同樣會同時看到兩個名稱，其中「美國湖」以括號呈現。去年特朗普將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）時，Google也進行類似調整。