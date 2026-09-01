Google Map把安大略湖更名美國湖 僅美國用戶適用
撰文：蕭通
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Google於8月30日發聲明稱，因為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的行政命令，已將美國用戶Google Map的「安大略湖」（Lake Ontario）改為「美國湖」（Lake America）。
路透社報道，特朗普8月27日宣布將「安大略湖」改名，其行政命令主要影響負責制定美國官方地圖標準、美國地質調查局（USGS）屬下的地名資訊系統（Geographic Names Information System，GNIS），不影響加拿大或世界其他地區的稱呼。
Google的聲明指出，Google Map會根據官方來源進行更新，因此美國用戶會看到「美國湖」，加拿大用戶則維持「安大略湖」。至於美加以外用戶，則會同時看到兩個名稱，「美國湖」會以括號呈現。去年特朗普將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）時，Google也進行類似調整。
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