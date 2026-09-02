普京否認無人機襲萊比錫機場 北約及歐洲多國聲援德國
撰文：蕭通
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德國政府9月1日公布，德國東部萊比錫（Leipzig）機場8月上旬遭無人機襲擊的事件，涉及俄羅斯國家機構，因此下令關閉俄羅斯駐波恩（Bonn）的總領事館，並採取連串反制措施。路透社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）批評德國栽贓陷害，旨在解決總理默茨（Friedrich Merz）民望下滑而引發的國內問題。
俄大使館及外交部斥指控毫無根據
俄羅斯駐德國大使館發聲明批評，德國的指控毫無根據、荒謬且違背常理，德方所採取的措施，令俄德緊張關係升級，必將產生後果，德國政府需為此承擔全部責任。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）1日批評，德國再次以完全牽強附會的藉口，導致雙邊關系惡化，「和以往一樣，德國方面沒有任何令人信服或確鑿的證據。」
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，如果德國提出如此嚴重的指控，就應該拿出證據，「據我所知，目前還沒有任何證據。」
馮德萊恩：歐盟各國外長將制定措施應對
歐洲多國均支持德國的決定。北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，已就事件與默茨溝通，北約與德國團結一致，並對柏林方面宣布的應對措施表示歡迎。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，2日與呂特會面時，將會討論這次攻擊事件，歐盟各國外長將制定聯合應對措施。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相貝安德（Andy Burnham）和瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）等，均對德國表示支持。
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