美國中期選舉前夕白宮爆「離職潮」　特朗普政府核心圈或出現真空

美國中期選舉即將在11月舉行，但目前特朗普（Donald Trump）政府正面臨白宮高級官員接連離職的情況。過去一個月內，包括白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）、白宮立法事務主任布雷德（James Braid）在內的多位關鍵助手相繼辭職，且預期未來幾個月還會有更多官員離開。



彭博社報道，雖然中期選舉前人員變動是常態，但一位知情人士稱，萊維特等關鍵助手的離職令白宮內部一些人感到意外。一系列人員離職或會在特朗普的核心圈中造成權力真空，因找到合適繼任人並非易事。

白宮立法事務主任、特朗普的長期助手布雷德上月宣布，他計劃在9月辭職。萊維特則已於8月底卸任，他們的繼任者至今尚未公布。

共和黨全國委員會前通訊聯絡主任米勒（Lisa Camooso Miller）表示，隨着特朗普支持率下降，國會兩院控制權可能在中期選舉後易手，「究竟還有誰願意進入這屆政府？」

2026年7月23日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

共和黨人面臨在11月中期選舉中失去國會多數席位的風險。如果選舉結果如此，在民主黨控制的國會下，特朗普政府可能會面臨傳票和調查。

特朗普目前面臨歷史性的低支持率、疲軟的經濟，以及一場擾亂全球能源市場且不得人心的伊朗戰爭。他近期還與加拿大打起新一輪貿易戰，並猛烈抨擊另一個美國長期盟友韓國。