美國AI數據中心犯眾憎　特朗普盲撐勢拖累共和黨中期選舉？

美國中期選舉距今還有大約兩個月，人工智能數據中心（AI Data Center）儼然已躍升為本次選戰最受矚目的焦點議題之一。此類設施規模浩大，卻也伴隨電費攀升、環境污染等諸多負面外部效應。美國民眾早已為持續上漲的食品雜貨價格與居高不下的油價所苦，故此反對興建數據中心的聲浪橫跨整個政治光譜。



面對這股壓倒性的反對聲浪，暫停或限制建AI數據中心漸成兩黨在中期選舉前的共識，但這項共識卻不包括美國總統特朗普（Donald Trump），勢令共和黨的選情再添變數。



數據中心是指為數碼網路服務提供硬體支援的大型設施，而專門用於存放及訓練AI模型的數據中心，規模則更為驚人。

隨着AI熱潮席捲而來，全美各地過去四年間有大量數據中心如雨後春筍般湧現。根據全球數據中心追蹤網站Data Center Map統計，截至今年8月19日，美國共有超過4,700座數據中心，其中維珍尼亞州以逾600座居全國之冠，德州則以超過500座緊追其後。

這張攝於2026年8月25日的照片中，可以看到位於美國維珍尼亞州的數據中心。（Gettty）

然而，美國AI建設的熱潮卻在11月中期選舉前夕面臨重大挑戰。調查機構蓋洛普（Gallup）5月公布的民調顯示，70%的美國人反對在自家社區附近興建數據中心，其中48%表示強烈反對。

美國天后Taylor Swift的妹夫、美式足球員Jason Kelce近日出演Liquid Death公司與Garage Beer啤酒公司聯手推出的廣告。他在片中呼籲大眾多喝該品牌飲料，再將尿液寄至最近的數據中心，作為冷卻之用。這則廣告引發熱烈迴響，表面上這只是廣告噱頭，背後卻突顯對數據中心的厭惡情緒已深入主流社會。

對此，共和民主兩黨對民怨皆有所回應。紐約州民主黨籍州長霍楚爾（Kathy Hochul）於7月開全國先例，下令暫停新建AI數據中心一年；德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）隨後跟進，暫停審批該州約1,800個新建數據中心項目，而他在不到一年前才剛宣稱德州是AI發展重鎮。

AI數據中心惹眾怒 關鍵在「水與電」？

據蓋洛普民調，最多美國人反對數據中心的主因在於其過度耗費水資源及能源成本問題。此類設施通常全年無休運轉，耗電量極為龐大。美國數據中心2023年用電量佔全國總電力約4.4%，相當於176太瓦時（terawatt-hours）；美國能源部預測，全美數據中心到2028年總用電佔比將攀升至12%。

如此龐大的電力需求，可能超出地區電力公司增加產能的速度，迫使它們從批發市場購入價格更高的電力，進而推高周邊居民電費。地方政府長期雖可投資新建發電廠與輸電基礎設施，但無論何種方案，最終部份成本仍可能轉嫁給用戶。維珍尼亞州2024年立法報告指出，當地居民到2040年平均電費在不計通脹情況下，每月可能上漲14至37美元（約290港元），較目前平均電費增加9%至25%。

生活成本向來是美國民眾最關切的議題，尤其低收入家庭在電力支出佔比更高，一旦電費調漲，往往被迫在食品、醫保等其他生活開銷之間做出艱難取捨。

2026年7月27日，美國密歇根州，總統特朗普（Donald Trump）在通用汽車試驗場發表演說當天，有示威者舉着「停止（建）數據中心」的標語。（Reuters）

此外，數據中心伺服器及其部份供電設施須耗用大量水資源進行冷卻，某些大型數據中心每日用水量可達500萬加侖，相當於一座五萬人小鎮的一日用水量。然而，開發商基於商業考量，常選擇在土地成本較低的乾旱地區設點。據數據追蹤平台Cleanview與聯邦政府今年發布的數據，在擬建的809座數據中心中，有517座位於過去一年曾處於乾旱狀態的地區。這意味着當地居民必須與這頭「用水巨獸」爭奪本已匱乏的水資源。

圖蘭大學（Tulane University）水資源法專家Christopher Dalbom表示：「即使沒有氣候變化，我們也會更深刻地感受到乾旱的影響，因為為了養活更多的人口、灌溉更多的草坪和農作物，用水需求不斷增長。水資源已經不夠用。現在隨着數據中心的爆炸式增長，我認為水資源危機的爆發是不可避免。」

除此之外，噪音、污染等環境問題亦是民眾反對的原因；也有人基於對AI技術本身的擔憂而反對興建數據中心，但這些考量的重要性皆不及上述兩項。

經濟紅利難全國複製

當然，數據中心亦有正面效益，尤其在經濟層面。超大規模數據中心園區在興建期間能創造暫時性就業機會。據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）6月公布的數據，數據中心目前佔全美建築總支出的2.3%，自2020年以來成長逾四倍，提供大量高薪藍領工作。再者，數據中心業主須繳納土地、建築物及昂貴設備的稅款，此類設施每英畝的稅收遠高於住宅區或一般商業園區。

因此，數據中心一度被各地視為炙手可熱的投資，素有「美國數據中心之都」之稱的維珍尼亞州勞登縣（Loudoun County）即為典型例子。

左圖：維珍尼亞州及位於該地的數據中心。右圖：圖為位於維珍尼亞州北部的勞登縣（Loudoun County）及位於該地的數據中心。（非營利組織「皮德蒙特環境委員會」網站截圖）

據《紐約時報》報導，勞登縣目前擁有超過250座數據中心，總佔地達5,300萬平方尺，相當於約920個足球場大小，匯聚亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與Google等科技巨頭的伺服器倉庫。預計明年僅數據中心內的電腦設備稅（Business Personal Property Tax）即可為縣庫進帳高達13億美元，佔全縣總稅收的40%。與此同時，當地居民稅負壓力相對減輕，物業稅率在過去十年間下降近30%。

勞登縣在預算增加及擁有良好信用評級的情況下，得以發行大型債券項目，並擴充休閒娛樂服務。該縣耗資1.02億美元興建頂級康體中心，並新建多所學校。

然而，有限的土地終究使數據中心與居住區域的界線日益模糊。隨着數據中心不斷向外擴張，勞登縣居民也開始遭遇前述各種困擾，例如有住家距離數據中心不到200米，經常受柴油發電機與燃氣渦輪機產生的噪音干擾。

最終，勞登縣監事會投票決定廢止將數據中心直接視為一般辦公大樓的快速審核政策。

再者，勞登縣的經濟成功模式，也未必能套用至全國。一座數據中心落成後，通常僅提供數十個永久職缺，本身無法直接創造大量長期就業機會，也難以帶動消費、刺激經濟。換言之，數據中心的經濟利益在一定程度上須仰賴政府能否妥善運用相關稅收，轉化為促進地方發展的具體措施。

這張攝於2026年8月31日的照片中，可以看到位於美國佐治亞州亞特蘭大的數據中心。（Reuters）

諷刺的是，為了吸引數據中心進駐，美國多達40個州提供某種形式的補貼，就連財政吃緊的州也不例外。據美國智庫「預算與政策優先中心」（CBPO）統計，這些補貼導致十個州每年損失超過1億美元財政收入，其中德州與維珍尼亞州的年度損失均超過10億美元。此消彼長之下，政府從數據中心獲得的淨稅收實際可能遠低於預期。

民怨爆發始作俑者是特朗普？

面對這股壓倒性的反對聲浪，暫建AI數據中心似乎已成為兩黨在中期選舉前的共識，但這項共識並不包括特朗普本人。他無視民意反對，力挺數據中心建設，近日更嘲諷美國各地拒絕建數據中心的唯一理由，就是他們想變得「落後和貧窮」，並批評轉向反對數據中心的共和黨人。

諷刺的是，這股民怨的源頭似乎也與特朗普大有關係。AI數據中心建設熱潮已持續數年，原先正反意見佔比大致各半，但反對聲浪卻在最近半年至一年內才轉居主導。據美媒《政治報》（Politico）7月公布的民調，反對在居住地附近興建數據中心的受訪者，從半年前的28%上升至41%；支持的受訪者則從37%下降至24%。

該民調負責人指出，在政治態度往往相對固定且黨派色彩濃厚的時代，極少見到民意轉向如此迅速。背後原因可能與美國政壇最敏感的生活成本可負擔性（affordability）密切相關。

類似於「鄰避效應」（NIMBY），許多加劇民眾反對建設項目與快速技術創新的焦慮，皆源自於實際經濟困境。例如，部份屋主擔心房產價值受影響，因而抵制周邊交通與能源基礎設施；工人可能因害怕失業與永久性收入損失，而抗拒能提升生產力的技術。特朗普執政下的經濟狀況未見明顯改善，甚至惡化，似乎正進一步激化民眾對數據中心的不滿。

2026年8月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室準備發表演說。（Reuters）

特朗普政府治下的美國，食品價格等生活成本未有顯著改善。相反，他半年前發動的伊朗戰爭大幅推升能源價格，每加侖汽油價格較其去年上任以來上漲31.3%。即使特朗普說數據中心長遠可帶來低稅收和「遍地的就業機會」的聲稱屬實，對於連當刻生活成本都難以負擔的民眾而言，他們看到的只是一個讓日子變得更難過的「無用建築」。

此外，中期選舉臨近之際，美國今年迄今提及數據中心的政治廣告支出已超過3,100萬美元，佔電視競選廣告總支出的8%以上，遠高於去年同期的不到1%；更甚的是，這些廣告中高達99%皆持反對立場。

當生活成本問題惡化，加上選舉宣傳火力猛增，或解釋了為何反對數據中心的民意在過去一年內急遽攀升。如果特朗普政府繼續堅稱反對數據中心是美國「自毀長城」之舉，即將面臨選舉考驗的共和黨人，或將發現毀掉「長城」的似乎是拒順應民意的特朗普。