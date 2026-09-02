挪威新國王哈康八世宣誓效忠憲法　公主陪同　王后因術後休養缺席

挪威新任國王哈康八世（Haakon VIII）9月1日（周二）在議會宣誓，表示將恪守憲法與法律治理國家。哈康八世在女兒亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）的陪同，以及內閣部長與國會議員的共同見證下，完成父王哈拉爾五世（King Harald V）逝世後，其中一部份的王位交接儀式。



哈康八世莊嚴宣誓：「我承諾並宣誓，我將按照挪威王國的憲法和法律治理挪威王國，願全能全知的上帝保佑我。」

據報道，哈康八世的妻子梅特瑪麗特王后（Mette-Marit）因6月進行肺移植手術後出現併發症，需全日留院觀察，遺憾缺席儀式。挪威早已廢除君主加冕禮，哈康八世或仿效先輩舉行登基祝聖儀式。

哈拉爾五世於8月28日逝世，享年89歲，在位時長35年，因其謙遜作風與護國擔當深受民眾愛戴，其葬禮定於9月9日在奧斯陸舉辦，將邀請多國元首出席。

2026年9月1日，挪威的新國王哈康八世（Haakon VIII）在亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）陪同下，在挪威議會正式宣誓就職。（Instagram@norwegianroyalfamily）

早在今年2月，王室因捲入愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案等一系列醜聞，支持率一度跌破60%。挪威國家廣播公司（NRK）一項最新民調顯示，王室民意支持率回升至72%，公信力持續修復。