日本「首位太空人」秋山豐寬病逝　宇宙連線「脫口而出」成經典

全球首位進入太空的新聞記者、日本第一位太空人秋山豐寬（Toyohiro Akiyama），於8月26日因下消化道出血病逝，享壽84歲。身為資深媒體人的他，在1990年搭乘蘇聯太空船前往「和平號（Mir）」太空站，不僅改寫日本太空歷史，他在太空連線時脫口而出的名言「這是在正式播出嗎？」（これ、本番ですか。），也成為全球新聞史上最令人難忘的經典瞬間。



獲蘇聯官方認證為正規太空人

1989年，TBS為慶祝創台40週年，與當時蘇聯太空機構簽訂合作協議，啟動「太空特派員計畫」，秋山在眾多競爭者中脫穎而出獲選。他隨後赴蘇聯接受長達1年以上的嚴格正式訓練，取得俄方認定的太空人資格，而非僅是一般意義上的「觀光客」。

全球首位進入太空的新聞記者、日本第一位太空人秋山豐寬（Toyohiro Akiyama），於8月26日因下消化道出血病逝，享壽84歲。（YouTube@tbsnewsdig）

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登上和平號停留近8天 改寫全球新聞史

1990年12月2日，48歲的秋山搭乘蘇聯「聯盟號」（Soyuz）太空船升空，進駐「和平號」太空站，並於12月10日返回地球，全程在太空停留7天21小時54分鐘。他一舉寫下兩項歷史紀錄：日本史上首位進入太空的人，以及全球新聞史上第一位踏上太空的記者。

太空直播稿子沒唸成反留無心名言變經典

來自太空的現場連線萬眾矚目，沒想到秋山開口說的第一句話竟是「這是在正式播出嗎？」（これ、本番ですか。），瞬間成為傳唱至今的經典話題。秋山事後向母校國際基督教大學校友會說明，當時距離直播開始僅剩約5秒，主播突然呼叫他，他以為只是工作聯繫才自然反問了這句話，完全出乎意料地成為他傳回地球的第一個發言。

他緊接著說的第二句話是「地球果然是藍色的」；而他原本精心準備的開場白其實是「從太空船看見的地球是一片混沌」，最終卻始終沒有機會按照原構想說出口。

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走過核災浩劫解甲歸田 晚年走遍全日倡議無核家園

結束太空任務後，秋山回到TBS擔任國際新聞中心主任，1995年正式離職告別新聞界。此後他移居福島縣，投入有機農業與原木香菇栽培，為自己開闢了截然不同的人生下半場。然而2011年3月，東日本大地震及福島第一核電廠事故迫使他離開當地，成為「核災難民」。

同年11月，他轉任京都造形藝術大學（現京都藝術大學）教授，任職至2018年3月卸任。自2017年4月起，他亦在三重縣大台町繼續從事有機農業。經歷核災後，秋山以親身經歷在日本各地巡迴演講，持續推動廢核理念，從國際記者、太空人到有機農夫與反核倡議者，可謂說是傳奇的一生。

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