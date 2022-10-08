港產太空人須五官端正？央視揭選拔準則　睡覺不能打鼻鼾有原因

【港產太空人】大陸第四批預備太空人選拔工作已於近期啟動，預計在於一年半內完成，外界好奇想成為太空人有哪些標準條件？大陸央視對一些最基本的太空人選拔條件進行揭秘，其中包括睡覺「不能打鼻鼾」！



【圖輯】太空人睡覺為什麼不能打鼻鼾？央視揭秘太空人選拔準則（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據介紹，大陸於1995年開始第一批預備太空人選拔。當時選拔的基本條件包括心理和生理兩方面，在心理方面，參加選拔者要有堅定的意志、獻身精神和良好的相容性；在生理方面，參加選拔者的年齡需介乎25至35歲、身高1.6至1.72厘米、體重55至70公斤、無藥、煙、酒癮，還要3年體檢都是「甲等」。

【相關圖輯】詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭人類從未見過的宇宙 船底座星雲美如天堂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

另外，選拔者還要五官端正，語言清晰，無嚴重地方口音，不偏食，易入睡等等，甚至連睡覺不打鼻鼾也納入基本要求。對於睡覺不能打鼻鼾的問題，前中國航天員科研訓練中心總體責任設計師解大青曾解釋，要求選拔者睡覺時不打鼻鼾，是因為會干擾其他人睡覺。

值得一提的是，大陸首批預備太空人，是從陸海空殲、強擊機飛行員中選拔出來，累計飛行需600小時以上，據瞭解，戰鬥機的超音速飛行、高空飛行和各種高難度的戰鬥特技，要求飛行員能夠習慣高低氣壓迅速變化帶來的不適，在承受數倍體重的載荷情況下，仍能正確操作處理飛機上數百個複雜儀表電門。因此，飛行員的經歷會更容易、更熟悉太空船的操作環境。

【相關圖輯】太空中怎性交？NASA專家揭男女生理反應不同 或需另類「三人行」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

此外還有很多測試需要通過，比如太空人選拔必過的第一關就是離心機，需要有足夠的承受重力能力，或是進行壓力試驗艙內接受缺氧耐力檢測、在電動鞦韆上盪15分鐘檢查前庭功能等等，需要接受各種耐力測試。

如今，針對新太空人的選拔，中國航天員科研訓練中心根據訓練經驗提高和改進了選拔標準與方法，包括基本條件選拔、醫學選拔、心理選拔，以及綜合評定。

延伸閱讀：

「等你來出差」!陸啟動選拔第四批預備太空人 邀楊利偉王亞平等拍宣傳片

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】