黃金、比特幣2選1？《富爸爸》作者清崎秒揀這個：關鍵在於供給

黃金及比特幣（Bitcoin）近期價格震盪，引發投資人關注。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）9日在社群平台X表示，如果黃金、比特幣只能選一種投資，他會選擇比特幣，原因在於供給。



儘管羅伯特・清崎一向主張資產配置多元化，建議投資人應同時持有黃金、白銀與比特幣，但在面對「二選一」的終極抉擇時，他給出了明確的答案。他指出，黃金與比特幣在資產本質上有一個關鍵的差異，這也決定了他對後市的看法。

黃金供給隨價格上升 比特幣總量鎖死2100萬枚

羅伯特・清崎以自身作為金礦商的經驗指出，黃金在理論上是「無限」的。當黃金價格上漲時，採礦公司為了獲取更高利潤，會投入更多人力與設備開採更多黃金。

相較之下，比特幣的設計邏輯完全不同。羅伯特・清崎指出，比特幣的設計總量上限為2,100萬枚，而目前全球已接近這個開採總量。根據系統規則，在達到2,100萬枚後，將不會有任何新的比特幣被增加到市場中。

稀缺性推升價格 早期佈局成關鍵

羅伯特・清崎認為，這種無法隨需求增加而擴產的特性，理論上將推動比特幣價格持續走高，他也對自己能早期進場佈局比特幣感到欣慰。

雖然在投資偏好上向比特幣傾斜，但羅伯特・清崎表示，他目前仍活躍於實體產業，持續進行金礦開採與石油鑽探工作。這顯示出他在推崇加密貨幣之餘，依然維持對實體資源與大宗商品的關注，落實他一貫提倡的多角化投資策略。

