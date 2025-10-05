窮人才有的7個慳錢習慣！看似省錢其實花更多　銀行儲蓄也上榜？

「慳錢」有許多技巧，例如減少不必要的支出，或預先規畫預算，但有些看似慳錢的習慣，其實長期看下來，反而花得更多。



根據《Inc.》雜誌的報導，整理出7個看起來是在慳錢，但實際上可能導致你花更多錢的習慣，無論是慳錢或花錢，都應該花點時間評估它的長期成本、效益與損失，就會更懂得做出正確選擇。

愈慳愈窮？專家揭7大「假慳錢」壞習慣 自認為精明其實更破財（01製圖）

點擊圖輯查看7大「假慳錢」的壞習慣：

看似慳錢習慣1：開舊車不換

有些人會因為買新車是一筆高花費，而一直繼續開著舊車，但其實舊車每年的維修、安全、保險費用都比新車更高，所以就算購買新車一開始的花費高，但長期看下來其實是比繼續開老舊車划算。

看似慳錢習慣2：買特價物品

看到打折商品就心動，可能認為自己省下很多錢，但可能會落入許多商店「虛假折扣」的陷阱，看似折價很多，但實際上折扣後的價格還是接近原本的零售建議價，只是讓顧客誤以為自己有省到錢，但店家賺的利潤其實是相同的。

看似慳錢習慣3：買便宜衣服

衣服通常一分錢一分貨，有些高端品牌的中高價位，通常代表了更講究的作工和用料，便宜的衣服雖然划算，但容易退色、變形，反而穿不久，需要常常汰換、重新購買，花費不一定比較少。

看似慳錢習慣4：把錢存在儲蓄戶口

一般儲蓄戶口的利率低，平均只有0.06%，遠低於通貨膨脹率，所以將錢持續放在儲蓄戶口，其實變相是在讓錢慢慢變薄，不如考慮投資股票、債券，或把錢存在高息戶口，才能讓錢變多。

存錢罐（AI生成圖片）

看似慳錢習慣5：多買商品湊免運

很多人都遇過這個情況，湊滿某個金額就能免運費，這個時候就會多湊一些小物達到免運金額，但有時候多湊的金額反而都比運費高了，與其如此，不如直接付運費，或等到有其他需要的東西要買時在一起下單，會更划算。

看似慳錢習慣6：避免健康檢查或看牙醫

健康檢查或看牙科其實相當必要，千萬不要為了慳錢而避免這些檢查，因為預防性的檢查能讓身體出小問題時就解決，出裡起來也比較簡單，若沒有固定檢查，出大問題時可能就會花費更多或甚至無法解決，得不償失。

看似慳錢習慣7：購買延長保固服務

延長保固雖然看起來好像很划算，只花原價的一小部分，就可以延長商品的保障期，但其實大多數的延長保固都不值得，因為用到的機會很少，這也是為什麼銷售人員會這麼積極推銷，因為對公司來說利潤很高。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：窮人才有的7個省錢習慣！「小確幸」竟是理財大陷阱，專家：難怪你沒辦法變有錢】