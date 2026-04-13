黃金是最佳避險工具？星級投資顧問揭富豪傾向買樓原因：槓桿效應

投資黃金的人大都屬於風險趨避型，或是末日論者。我常遇到可動用資金不足50萬美元的客戶，詢問是否該買黃金。沒有人能夠準確預測未來，但我可以肯定的告訴你，黃金絕不是答案。（本文內容節錄自《有點錢，還要更有錢》（How the Rich Get Richer）。）



文：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin，國際認證理財規畫顧問、認證投資受託人、MBA，曾在富國銀行、美國銀行、德美利證券（現已併入嘉信理財）擔任理財顧問，2022年榮獲《財富管理》雜誌年度新星獎、2023年入圍RIA Intel Award年度顧問決選名單）

正如先前提到，人們對金錢與財務往往有強烈的情感。因此，若一位擁有數百萬資產的客戶，希望持有5萬美元的黃金，且這些金條能帶給他安全感，那麼我是支持的。但實際上，更常見的情況是：準富族或投資新手買入大量黃金，甚至不斷囤積。這既不是理性的投資方式，更談不上是多元化的投資組合策略。

金店首飾被消費者排隊瘋搶。 （新華社）

一般來說，投資黃金的原因主要有以下幾點：

避險

經濟不確定時，黃金的價值往往能保持穩定，甚至上升，因此，許多投資者（尤其是風險趨避型）在市場波動期間會偏好持有黃金。

對抗通脹

當紙幣貶值時，黃金通常會上漲，有些人會持有黃金以維持購買力（不過，我常提醒客戶，你不可能拎著一袋金條走進車行，然後買一輛平治Mercedes-Benz）。

分散風險

將黃金納入投資組合，確實能在某種程度上分散風險。然而，黃金要占多少比例，絕不應該建立在情緒與恐懼上。若黃金占比過高，不僅對累積長期財富沒有幫助，也無法真正邁向財務自由。當然，由於黃金與股票、債券的走勢不具相關性，它確實能降低整體投資組合的波動性——但這並不是我偏好的分散方式。

流動性高

黃金通常被認為是高流動性的資產，因為在全球大多數市場都能輕易買賣。但實際上，它的流動性並沒有想像中高，因為買賣黃金的成本與手續費相當高昂，通常約10％。此外，還必須考量如何妥善保管，甚至額外支付保險費用等。

文化與傳統價值

數千年來，黃金一直受到重視，在某些文化中，更是不可或缺的角色。例如，在印度，黃金是節慶與慶典的一部分，因此許多印度人習慣投資黃金；在中國，農曆新年時會贈送金飾或金條。放眼全球，不同國家與族群歷來都對黃金懷有高度信任，使它在大眾心中具備穩定與有價值的形象。

黃金在中國有其文化傳統價值。（GettyImages）

心理安全感

持有實體黃金，等於擁有獨立於金融體系之外的資產。換句話說，這就像是把錢塞在床墊底下。

在了解客戶時，我必須先掌握他們的風險承受能力，無論是趨避還是敢於承擔。這能幫助我理解他們的擔憂及長遠目標——不只是為了自己，也為了下一代。

黃金有時可以成為投資組合中的一環，帶給客戶心理上的安定感。而這種心理層面的價值，無法以金錢衡量。

利用槓桿效應買不動產

大多數人的首要不動產目標，就是確保自己與家人擁有一個舒適的居所，一個能遮風避雨的屋頂。因此，當人們購買並住進夢想中的房子時，就成為了自住房屋屋主。他們購買房屋或公寓的目的，除了累積資產，也是為了擁有一個自己喜愛的生活空間。

隨著財富累積，不動產作為自住投資的形式也會改變。以我在芝加哥購置的大樓為例，我可以在某個光鮮亮麗的地段租一間辦公室，按月支付租金。或是，我可以購買一棟大樓，供我的公司使用，並將部分空間出租給其他企業。20、30年後，當我準備退休時，我將擁有價值數百萬美元的房產。

購置這種自用型商用不動產的邏輯非常簡單：與其把租金交給別人，不如把租金付給自己，最後還能留下一筆實實在在的資產。許多牙醫或律師也會選擇買下他們執業的辦公大樓。原理完全相同。

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實際上，不動產投資是透過貸款（槓桿）運用經濟體系，累積你的不動產投資組合。

一般人大都不太喜歡「槓桿」這個概念，甚至會感到不安。如果我告訴你，要拿走你辛苦賺來的10萬美元，去買價值20萬美元的股票（借貸10萬美元），大多數人都會拒絕。然而，不動產領域卻完全不同。

購買一棟50萬美元的房產，可能只需要支付10萬美元頭期款，再向銀行貸款剩餘的40萬美元。同樣運用了槓桿，這種模式卻讓人感到安心。畢竟，房貸的概念早已被我們視為日常。

若將房產出租，便形同讓房客替你支付房貸。此外，這筆資產還會隨時間增值。稅務方面，則可以透過折舊（depreciation）降低稅負。

最後，若你有房貸，每月還款額固定，但租金會隨著市場與通脹上漲。換句話說，隨著時間推進，報酬率會越來越高。

2026年2月25日公布的預算案指出，樓價止跌回升，全年上升3.3%，政府未來5年會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。（鄭子峰攝）

總結

富人深知，無論是不動產、黃金、藝術品，還是其他貴金屬，這些有形資產不僅僅是身分與地位的象徵，更是一種多元的投資方式，甚至可以視為抵禦市場波動的保險。

黃金可能吸引風險承受能力較低的人，藝術品則是超級富豪的偏好。然而，在眾多選項之中，不動產脫穎而出，成為最有力量的致富工具之一，因為它兼具稅務優勢、增值潛力，更能透過貸款槓桿，充分利用經濟體系，開創長遠的財富契機。

然而，任何投資都一樣，富人始終以有策略且謹慎的方式對待這些有形資產。他們明白：黃金不應在投資組合中占據主導地位；藝術品需要專業眼光與細緻的維護；而不動產的成功，更仰賴縝密的市場分析與長期規畫。

對富人而言，這些並非單純的購買行為，而是經過深思熟慮的財富累積藍圖。正是這樣的態度與策略，才使得富人越來越富。

《有點錢，還要更有錢》（How the Rich Get Richer）書本封面

書名：有點錢，還要更有錢（How the Rich Get Richer）

作者簡介：加布里埃爾．沙欣（Gabriel Shahin），國際認證理財規畫顧問（CFP®）、認證投資受託人（AIF®）、MBA，曾在富國銀行、美國銀行、德美利證券（現已併入嘉信理財）擔任理財顧問。2015年，創立Falcon Wealth Planning——一家以客戶利益為核心信念的財富顧問公司——採純費用制（fee-only），不抽取任何形式的佣金，也不銷售任何金融產品。在財富管理領域擁有超過20年經驗，涵蓋稅務規畫、投資配置與財務策略。2022年榮獲《財富管理》（Wealth Management）雜誌年度新星獎、2023年入圍RIA Intel Award年度顧問決選名單。

譯者簡介：洪芷霆，曾任出版社編輯，長期投入文字編輯與內容轉譯工作。相信文字不只是傳遞資訊，更能承載情感與思想，讓閱讀成為一場靜靜發生的對話。

【本文獲「大是文化」授權轉載。】