西藏泥石流｜尼泊爾1127死　吉隆口岸救援通道打通　深入搜救工作

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，其中位於西藏的吉隆口岸周邊約0.7平方公里範圍內27處建築及附屬設施，瞬間被夷為平地。尼泊爾警方9月2日表示，死亡人數已升至1127人，已尋獲6541人，仍有4858人失蹤。據新華社報道，吉隆口岸核心區域陸路救援通道已在2日上午10時基本打通，救援人員、救援物資和部分裝備已通過陸路通道進入核心區，並展開深入救援工作。



報道指，從距口岸1.1公里處到救援通道已基本打通，高山深切峽谷之內，道路搶通步步維艱，搶通人員輪換作戰，耗費逾40小時終於啃下「硬骨頭」。

2026年9月2日上午，西藏吉隆口岸核心區域救援通道基本打通，大型機械在受災核心區展開作業。（新華社）

中國安能三局指揮長周剛表示，絕大部分路面已被衝毀，作業位置在高山深谷，大型機械無法多機同步作業，且裝備調度和回轉避讓空間不足，效率嚴重受限。

該災害已造成中尼兩國逾千人死亡，多國救援隊正全力展開搜救。新華社又指，現時但更大的考驗還來自峽谷內變幻無常的未知，河水湍急，落石滑坡等次生災害風險猶在。目前，中國安能救援人員正借助鐳射視頻AI監測儀全天候動態觀測，全力守住救援安全底線。