西藏泥石流｜增至逾千人遇難　尼泊爾鑽孔為數百受困隧道工人供氧

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，尼泊爾遇難人數升至1010人，另有近4000人失蹤，中國一側確認至少16死，546人失聯，災情慘烈且救援形勢嚴峻。在尼泊爾，位於災區的水電站建設工地有900多人失聯、逾500人被困於多條隧道，救援隊已鑽孔供氧，為搜救爭取更多時間，提升受災工人生還機會。



綜合尼泊爾和韓國媒體報道，受災工地位於特里蘇里河（Trishuli River）沿岸，各工地多條隧道內共有500多名工人、職員和居民被困，其中包含9名韓國人，尼泊爾軍方正在優先推進19條水電站隧道的搜救工作。

2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）附近的建築與設施因致命山洪和泥石流衝擊遭到破壞，甚至被泥濘覆蓋。（Reuters）

尼泊爾內政部長古隆（Sudan Gurung）表示「已開始通過小孔送風」，又稱救援人員正在擴大洞孔，以便進入隧道救援。但是，據《韓民族日報》報道，目前救援隊仍未能與隧道內取得聯繫。

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為加快救援進度，尼泊爾已向鄰國求援。中國從西藏吉隆調派5名隧道專家乘直升機前往尼泊爾；印度也派出由11人組成的隧道救援專業勘察隊赴工地參與救援。據韓聯社報道，南韓應急救援隊（KDRT）已啟程赴尼泊爾，將聯合展開搜救工作。

新華社報道，目前逾2000人正在參與救援工作，其中包括解放軍和武警部隊官兵。