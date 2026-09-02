尼泊爾泥石流｜46工人困水電廠隧道 官員：料生還機率仍高
撰文：韓學敏
出版：更新：
尼泊爾與中國西藏邊境一周前爆發泥石流，尼泊爾一側逾千人死亡、約4,000人失蹤，救援人員仍在搜尋遭淤泥掩埋的水電廠下倖存者。
路透社9月2日報道，尼泊爾電力局董事沙希（Amhsu Kiran Shahi）稱，拉蘇瓦加迪（Rasuwagadhi）水電廠約46名工人被困隧道內一座類似房間的結構物，因建築內有食物和食水，當局很有信心他們被困一周後仍生還。
另據美國國家公共廣播電台（NPR）報道，尼泊爾軍隊正領導救援，約21,000名安全部隊及救援人員持續行動；外交部發言人切特里（Lok Bahadur Poudel Chhetri）周三簡報稱，失蹤者約4,000人。洪水由約3,000英尺寬冰川斷裂墜入河谷觸發，淹沒特里蘇里河沿岸多處電站，地面局部抬高30至50英尺。
尼泊爾總理上周六稱，近300人已從水電項目獲救。周二，切特里表示印度兩隊及中國一隊隧道救援專家已抵埗協助，韓國隊伍亦在途中。
西藏泥石流｜尼泊爾1127死 吉隆口岸救援通道打通 深入搜救工作皇馬發文哀悼泥石流死者 將西藏與尼泊爾並列 官媒要求刪文道歉尼泊爾泥石流｜無名屍塞爆殮房 2家人竟「搶認同1具遺體」西藏泥石流｜尼泊爾8歲男童爬樹求生被獲救 母親失而復得終重逢