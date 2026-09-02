尼泊爾泥石流｜46工人困水電廠隧道　官員：料生還機率仍高

尼泊爾與中國西藏邊境一周前爆發泥石流，尼泊爾一側逾千人死亡、約4,000人失蹤，救援人員仍在搜尋遭淤泥掩埋的水電廠下倖存者。



路透社9月2日報道，尼泊爾電力局董事沙希（Amhsu Kiran Shahi）稱，拉蘇瓦加迪（Rasuwagadhi）水電廠約46名工人被困隧道內一座類似房間的結構物，因建築內有食物和食水，當局很有信心他們被困一周後仍生還。

尼泊爾總理辦公室2026年8月28日在社交媒體發文，稱軍方正在蘇瓦縣（Rasuwa）一處遭泥石流洪水淹沒的水力發電工程隧道展開救援行動。（FB@PMO Nepal）

另據美國國家公共廣播電台（NPR）報道，尼泊爾軍隊正領導救援，約21,000名安全部隊及救援人員持續行動；外交部發言人切特里（Lok Bahadur Poudel Chhetri）周三簡報稱，失蹤者約4,000人。洪水由約3,000英尺寬冰川斷裂墜入河谷觸發，淹沒特里蘇里河沿岸多處電站，地面局部抬高30至50英尺。

尼泊爾總理上周六稱，近300人已從水電項目獲救。周二，切特里表示印度兩隊及中國一隊隧道救援專家已抵埗協助，韓國隊伍亦在途中。