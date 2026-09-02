西藏泥石流｜尼泊爾8歲男童爬樹求生被獲救 母親失而復得終重逢

尼泊爾與中國西藏交界於8月26日因冰川崩塌所引發泥石流，造成大量市民傷亡及失蹤。而近日尼泊爾8歲男童佐亞爾·加萊獲救，他在洪災發生時靠爬樹躲避洪水，輾轉波折後終與母親重逢，成為災難中少見的溫情故事，為這個飽受摧殘的地方點亮了希望的光芒。



經路透社幫助下，母親成功找尋兒子並在醫院重逢（路透社）

8歲男童爬樹求生獲救 面部輕微損傷腿部骨折

男孩憶述當日事件，當時他正在學校上課，突然附近變得漆黑一片，發現災難發生時他馬上和朋友跑到附近的森林並且爬上說等待救援。

最終在災難發生約1日後，他被直升機由重災區拉蘇瓦救出，最終臉部輕微擦損、腿部骨折，被送往加德滿都就醫。當他被問及有否害怕時，他搖了搖頭，十分勇敢。

男童送往加德滿都接受治療（路透社）

母親苦尋兩天無果 一度稱：已作最壞打算

加萊的母親Matti Maya Tamang在災難發生後在各個避難所尋找下落不明的兩個孩子，但一直未有消息。她曾經提及到當他去到第四個地方，名單上沒有兩個孩子的名字，也沒有發現孩子的蹤跡，當時已經作最壞的打算，放棄找到他們的念頭。

幸好在加萊獲救不久後，透過路透社聯絡母親，成功在災難後兩天重逢，母親後來也收到消息另外一位孩子亦平安無事，成為近日少有的溫馨故事。

加萊與母親重逢畫面（路透社）

過1.7萬兒童與家人失散 組織聯絡當地提供支援

根據最新消息，這次災情已經造成超過1000人死亡、近5000人失蹤，並且導致至少1.7萬兒童與家人失散、流離失所或急需人道主義救援。

目前聯合國兒童基金會已在當地展開前線救援，協助兒童得到保護。而救助兒童會亦即時聯絡當地，向超過100戶家庭提供緊急物資，現時正在募集捐款，希望能向1000戶家庭提供援助，為他們提供一些溫暖。